Коронабизнес: самые неожиданные последствия пандемии для компаний по всему миру

Пандемия коронавируса стала серьезным ударом по мировой экономике. Эксперты в разных странах подсчитывают уже понесенные компаниями убытки и пытаются предсказать предстоящие потери. Первыми «жертвами» пандемии среди бизнеса называют авиакомпании, сектор туризма, рестораны. В тоже время появились и первые «бенефициары»: производители защитных средств, сервисы развлечений и услуг для тех, кто на карантине, а также совсем неожиданные компании как, например, производители туалетной бумаги.

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Медицинские маски и антисептики

Первыми на рынке заметили наступление эпидемии компании-производители медицинских масок и гелей-антисептиков. Впрочем, ограниченность рынка и, соответственно, масштабов производства не позволила таким компаниям воспользоваться моментом. Все четыре французских фирмы, производящих медицинские маски, были реквизированы правительством и перешли на круглосуточное производство. Однако это не помогает справиться с дефицитом. Аналогичная проблема во французских аптеках и больницах с гелями-антисептиками. На помощь пришли производители из смежных секторов. Специализирующаяся на люксовых товарах группа LVMH (Christian Dior, Guerlain и Givenchy) пообещала перевести свои мощности по производству духов на выпуск антисептических гелей и бесплатно передать их больницам. А знаменитый алкогольный бренд Pernod Ricard объявил, что тоже бесплатно передаст 70 тысяч литров спирта на производство антисептиков. Тогда как швейные фабрики предложили свою помощь в производстве медицинских масок, однако, врачи сомневаются в их эффективности.

Онлайн-развлечения и интернет-магазины

С самого начала эпидемии едва ли не единственными компаниями, чьи акции не упали, и даже выросли на бирже, оказались сервисы онлайн-развлечений и покупок, в первую очередь, Netflix и Amazon. Запертые на карантин жители Европы и других стран мира стали активно оформлять подписки на онлайн-кинотеатры и заказывать товары из интернет-магазинов. Свою долю хайпа заработали и «сайты для взрослых». Известный своей агрессивной рекламой Pornhub сразу же после введения во Франции карантина объявил о бесплатном доступе к премиум-аккаунту, а заодно разрекламировал свой дочерний сайт Modelhub, пообещав перечислить «часть его выручки» на борьбу с эпидемией.

Компании ввели сервисы бесконтактной передачи заказов и рекомендовали курьерам чаще мыть руки. Фото: Женева, февраль 2020 г. Reuters/Denis Balibouse

Доставка еды

Несмотря на почти полный запрет выхода из дома в Париже по пустым улицам раскатывают курьеры в ярких куртках: сервисы доставки еды Uber Eats, Deliveroo, Glovo или российские «Яндекс. Еда» и Delivery Club наперегонки объявляют о скидках и акциях, чтобы привлечь новых клиентов, ранее ходивших обедать и ужинать в рестораны. Количество заказов увеличилось на 22%, рассказывают в российском Delivery Club (группа Mail.ru). «Яндекс. Еда» упростила процедуру регистрации для ресторанов и сообщает об удвоении числа заявок на подключение. Французские сервисы пока не раскрывают статистки роста популярности приложений, а местные курьеры опасаются рисков заражения. Компании ввели сервисы бесконтактной передачи заказов и рекомендовали курьерам чаще мыть руки, но контролем за выполнением рекомендаций сервисы не занимаются.

Туалетная бумага

Если аптеки столкнулись с дефицитом медицинских масок и гелей-антисептиков, то в супермаркетах с самого начала эпидемии опустели полки с туалетной бумагой. Несмотря на все заверения ритейлеров, что запасы этой продукции на складах имеются и никаких перебоев с поставками не ожидается, покупатели расхватывают бумагу с молниеносной скоростью. В результате такого ажиотажа шведская Essity (торговый бренд Zewa в России и Lotus во Франции) сообщает, что во Франции спрос на бумажные платочки вырос на 39%, а на туалетную бумагу на 22%. Компания перевела свой завод во Франции на круглосуточное производство без выходных. Ежедневно он выпускает два миллиона рулонов туалетной бумаги и семь миллионов бумажных платочков.

Бизнес-джеты

В феврале, когда из-за коронавируса оказался практически парализованным Китай, всплеск заказов зафиксировали компании-операторы частных джетов. Из-за отмен регулярных рейсов многие премиум-путешественники не смогли вернуться в свои страны и готовы были сильно переплатить за частные самолеты. Сингапурская компания MyJet Asia сообщила о росте количества заказов на 80–90% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Другой мировой оператор бизнес-джетов Vista Jet заявил, что в феврале количество запросов увеличилось вдвое. Но не все авиакомпании смогли удовлетворить хлынувший поток заказов, рассказывают в Paramount Business Jets. Полеты в Китай, а затем и в страны Европы были либо полностью запрещены, либо грозили двухнедельным карантином экипажу по возвращении.

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