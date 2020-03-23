Более миллиарда человек по всему миру оказались на карантине

Более миллиарда человек в 50 странах мира призваны соблюдать карантин в связи с пандемией Covid-19. Таковы данные, которые приводит в понедельник, 23 марта, агентство AFP.

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По меньшей мере 34 страны или региона ввели обязательный карантин для всех своих граждан — таким образом строгие карантинные меры коснулись более 659 миллионов жителей планеты. Это, в частности, касается Франции, Италии, Испании, Греции, Аргентины, Ирака, Руанды или Калифорнии (США). В ближайшие дни к этому списку добавятся Колумбия и Новая Зеландия.

В большинстве этих стран, как отмечает AFP, введенные правила позволяют гражданам ходить на работу в случае невозможности работать удаленно, выходить из дома за продуктами или к врачу.

Еще несколько стран — Иран, Германия, Великобритания — призвали своих граждан соблюдать карантин: оставаться дома и максимально ограничить свои передвижения и контакты с другими людьми. Пока, однако, эти меры носят рекомендательный характер.

В десяти странах или отдельных регионах власти ввели комендантский час, запрещающий покидать дома вечером и ночью. Это сделали, среди прочих, Сербия, Чили, Буркина Фасо и Мавритания. Во Франции первым городом, где ввели комендантский час, стала на прошлой неделе Ницца.

Кроме того, в некоторых странах карантин ввели в отдельных городах. Это произошло в Баку, в Нурсултане, а также в ряде крупных городов Болгарии. В Москве указом мэра Сергея Собянина карантин ввели для жителей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Число жертв коронавирусной инфекции во всем мире превысило 15 тысяч человек. Таковы новые данные американского Института Джонса Хопкинса, который ведет статистику. Более 9 тысяч приходится на страны Европы, в том числе более половины — на Италию.

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