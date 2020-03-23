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Изменит ли человечество отношение к природе и потреблению после эпидемии?

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Как карантин повлиял на экологию? И что будет после эпидемии коронавируса?
Как карантин повлиял на экологию? И что будет после эпидемии коронавируса? REUTERS - Bobby Yip
Ксения Гулиа

Из-за COVID-19 около миллиарда человек по всему миру оказались на вынужденном или добровольном карантине. Авиасообщение и автомобильный поток сократились, производство частично приостановилось, снизилось потребление ископаемого топлива. На фоне тревожных новостей о распространении вируса и экономического спада есть и положительный момент: снизились выбросы парниковых газов, а в городах улучшилось качество воздуха. Но специалисты опасаются, что это только на время карантина. Да и сама эпидемия — не самая гуманная причина для снижения выбросов парниковых газов.

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В период эпидемии COVID-19 многие порадовались тому, что вода в каналах Венеции стала чище. Правда, по данным National Geographic, фото с дельфинами и лебедями были сделаны не в Венеции. Так или иначе, коронавирус, действительно, положительно повлиял на состояние окружающей среды. Из-за спада производства и уменьшения числа путешествий, снижаются выбросы парниковых газов. Эксперты прогнозируют, что это может привести к первому заметному падению глобальный выбросов после финансового кризиса 2008–2009 годов.

По данным Центра по исследованию энергетики и качества воздуха (CREA), в феврале выбросы углекислого газа (CO₂) в Китае упали на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Это произошло из-за спада производства (в ключевых отраслях оно снизилось на 15–40%), сокращения на 36% потребления угля и уменьшения числа авиаперелетов на 10%, отмечает в комментарии для RFI координатор проектов по климату и энергетике российского отделения Greenpeace Полина Каркина.

Концентрация диоксида азота в атмосфере Китая с 1 по 20 января (до карантина) и с 10 по 25 февраля, когда карантин уже ввели.
Концентрация диоксида азота в атмосфере Китая с 1 по 20 января (до карантина) и с 10 по 25 февраля, когда карантин уже ввели. AFP - JOSHUA STEVENS
«Когда выбросы снижаются у такого гиганта, как Китай, это имеет серьезный эффект: по недавним оценкам, на сегодняшний день новый коронавирус способствовал сокращению глобальных выбросов CO₂, как минимум, на 200 млн тонн — а это 0,6% годовых мировых выбросов CO₂ в секторе энергетики», — продолжает Полина Каркина.

Улучшение состояния окружающей среды многие заметили непосредственно на себе. Во многих городах заметно улучшилось качество воздуха и стало легче дышать. В Китае в феврале резко снизилась концентрация диоксида азота (NO₂). Этот токсичный газ появляется в воздухе в основном из-за продуктов сгорания тепловых электростанций и выхлопов автомобилей. Разница видна на снимках, опубликованных Nasa и Европейским космическим агентством. Такой же феномен наблюдается на севере Италии, а также в Мадриде и Барселоне.

Временные улучшения

Специалист в области глобального потепления, сотрудничающий с МГЭИК, Юрий Рогель подчеркивает: речь не идет о структурных сокращениях выбросов парниковых газов. По его словам, все вернется на круги своя после эпидемии, когда экономика начнет восстанавливаться. Международные финансовые организации и правительства уже готовят меры по восстановлению производств.

Специалист из норвежского центра международных исследований в области климата Cicero Глен Петерс вспоминает, что за финансовым кризисом 2008–2009 годов сразу последовал резкий скачок по выбросам парниковых газов. Глобальная тенденция по выбросам CO₂ не изменилась и после других кризисов последних десятилетий: нефтяных кризисов 1973 и 1978 годов, распада СССР (за которым последовал спад промышленного производства на постсоветском пространстве), азиатского финансового кризиса 1997–1998 годов.

Эксперт по китайскому энергетическому сектору из Джорджтаунского университета Джоанна Льюис считает, что выбросы парниковых газов не просто восстановятся, но и возрастут: предприятия будут вынуждены интенсифицировать производство, чтобы компенсировать издержки от простоя. 

«Нельзя просто всех запереть по домам»

Некоторые специалисты и вовсе опасаются, что нынешний санитарный и экономический кризис отодвинет на задний план проблему изменений климата, тогда как действовать надо немедленно. Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) указывает, что для ограничения глобального потепления 1,5°C выбросы CO₂, вызванные деятельностью человека, нужно будет сократить к 2030 году на 45% по сравнению с 2010 годом. Это потребует пересмотра всех процессов, касающихся сельского хозяйства, энергетики, промышленности, а также зданий, транспорта и городов.

По прогнозу Международного энергетического агентства, экономический спад может отложить многие крупные проекты, включая многомиллиардные инвестиции в чистую энергетику — именно те, которые критично нужны в этом десятилетии для предотвращения потепления планеты до опасного уровня, отмечают в российском отделении Greenpeace.

А кроме того, эпидемия и карантин — явно не самые гуманные, логичные и дешевые методы борьбы с климатическими изменениями. «Нельзя просто всех запереть по домам и сказать людям, чтобы они не ходили на работу, — говорит в интервью Washington Post ведущий аналитик CREA Лори Милливирта. — Чтобы устойчиво сократить выбросы, нужно, чтобы мир заработал чистым образом — и навсегда». В этом смысле критически важно будет продолжать инвестировать в низкоуглеродные технологии.

«Конечно же, пандемия — не очень хорошая причина для снижения выбросов парниковых газов, — соглашается Полина Каркина. — До настоящего времени заметные падения выбросов были побочным продуктом финансовых кризисов (так может получиться и сейчас в ситуации COVID-19). Человечеству необходимо переломить этот тренд и сделать сокращение выбросов парниковых газов не вынужденным, а осознанным. И у нас есть первая надежда на то, что это начинает происходить: в 2019 году глобальные выбросы CO2 в секторе энергетики впервые не увеличились после двухлетнего роста. Это произошло в основном за счёт стран с развитой экономикой, в том числе благодаря возрастающей роли возобновляемых источников энергии (в частности, ветряных и солнечных фотоэлектрических систем)».

Главный вопрос сейчас — приведет ли падемия к переоценке ценностей, к пересмотру отношения человечества к природе, к отказу от чрезмерного потребления и ежедневным поездкам на личном авто? «Если сегодняшняя ситуация не приведет к долгосрочным изменениям в индивидуальном поведении, в приоритетах государства и бизнеса, с точки зрения борьбы с изменением климата радоваться будет нечему — выбросы быстро вернутся на прежний курс», — опасается Полина Каркина.

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