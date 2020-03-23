Изменит ли человечество отношение к природе и потреблению после эпидемии?

Как карантин повлиял на экологию? И что будет после эпидемии коронавируса?

Из-за COVID-19 около миллиарда человек по всему миру оказались на вынужденном или добровольном карантине. Авиасообщение и автомобильный поток сократились, производство частично приостановилось, снизилось потребление ископаемого топлива. На фоне тревожных новостей о распространении вируса и экономического спада есть и положительный момент: снизились выбросы парниковых газов, а в городах улучшилось качество воздуха. Но специалисты опасаются, что это только на время карантина. Да и сама эпидемия — не самая гуманная причина для снижения выбросов парниковых газов.

Реклама Читать далее

В период эпидемии COVID-19 многие порадовались тому, что вода в каналах Венеции стала чище. Правда, по данным National Geographic, фото с дельфинами и лебедями были сделаны не в Венеции. Так или иначе, коронавирус, действительно, положительно повлиял на состояние окружающей среды. Из-за спада производства и уменьшения числа путешествий, снижаются выбросы парниковых газов. Эксперты прогнозируют, что это может привести к первому заметному падению глобальный выбросов после финансового кризиса 2008–2009 годов.

По данным Центра по исследованию энергетики и качества воздуха (CREA), в феврале выбросы углекислого газа (CO₂) в Китае упали на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Это произошло из-за спада производства (в ключевых отраслях оно снизилось на 15–40%), сокращения на 36% потребления угля и уменьшения числа авиаперелетов на 10%, отмечает в комментарии для RFI координатор проектов по климату и энергетике российского отделения Greenpeace Полина Каркина.

Концентрация диоксида азота в атмосфере Китая с 1 по 20 января (до карантина) и с 10 по 25 февраля, когда карантин уже ввели. AFP - JOSHUA STEVENS «Когда выбросы снижаются у такого гиганта, как Китай, это имеет серьезный эффект: по недавним оценкам, на сегодняшний день новый коронавирус способствовал сокращению глобальных выбросов CO₂, как минимум, на 200 млн тонн — а это 0,6% годовых мировых выбросов CO₂ в секторе энергетики», — продолжает Полина Каркина.

Улучшение состояния окружающей среды многие заметили непосредственно на себе. Во многих городах заметно улучшилось качество воздуха и стало легче дышать. В Китае в феврале резко снизилась концентрация диоксида азота (NO₂). Этот токсичный газ появляется в воздухе в основном из-за продуктов сгорания тепловых электростанций и выхлопов автомобилей. Разница видна на снимках, опубликованных Nasa и Европейским космическим агентством. Такой же феномен наблюдается на севере Италии, а также в Мадриде и Барселоне.

Временные улучшения

Специалист в области глобального потепления, сотрудничающий с МГЭИК, Юрий Рогель подчеркивает: речь не идет о структурных сокращениях выбросов парниковых газов. По его словам, все вернется на круги своя после эпидемии, когда экономика начнет восстанавливаться. Международные финансовые организации и правительства уже готовят меры по восстановлению производств.

Специалист из норвежского центра международных исследований в области климата Cicero Глен Петерс вспоминает, что за финансовым кризисом 2008–2009 годов сразу последовал резкий скачок по выбросам парниковых газов. Глобальная тенденция по выбросам CO₂ не изменилась и после других кризисов последних десятилетий: нефтяных кризисов 1973 и 1978 годов, распада СССР (за которым последовал спад промышленного производства на постсоветском пространстве), азиатского финансового кризиса 1997–1998 годов.

If the coronavirus leads to lower CO₂ emissions, will we get the emissions back a year later?



The 2008/9 financial crisis had a big rebound due to government stimulus, other crises in history were "lost years".



(paper from 2012, figure updated) https://t.co/VXj78rHem1 pic.twitter.com/CxBFmauUXq — Glen Peters (@Peters_Glen) March 6, 2020

Эксперт по китайскому энергетическому сектору из Джорджтаунского университета Джоанна Льюис считает , что выбросы парниковых газов не просто восстановятся, но и возрастут: предприятия будут вынуждены интенсифицировать производство, чтобы компенсировать издержки от простоя.

«Нельзя просто всех запереть по домам»

Некоторые специалисты и вовсе опасаются, что нынешний санитарный и экономический кризис отодвинет на задний план проблему изменений климата, тогда как действовать надо немедленно. Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) указывает, что для ограничения глобального потепления 1,5°C выбросы CO₂, вызванные деятельностью человека, нужно будет сократить к 2030 году на 45% по сравнению с 2010 годом. Это потребует пересмотра всех процессов, касающихся сельского хозяйства, энергетики, промышленности, а также зданий, транспорта и городов.

По прогнозу Международного энергетического агентства, экономический спад может отложить многие крупные проекты, включая многомиллиардные инвестиции в чистую энергетику — именно те, которые критично нужны в этом десятилетии для предотвращения потепления планеты до опасного уровня, отмечают в российском отделении Greenpeace.

А кроме того, эпидемия и карантин — явно не самые гуманные, логичные и дешевые методы борьбы с климатическими изменениями. «Нельзя просто всех запереть по домам и сказать людям, чтобы они не ходили на работу, — говорит в интервью Washington Post ведущий аналитик CREA Лори Милливирта. — Чтобы устойчиво сократить выбросы, нужно, чтобы мир заработал чистым образом — и навсегда». В этом смысле критически важно будет продолжать инвестировать в низкоуглеродные технологии.

«Конечно же, пандемия — не очень хорошая причина для снижения выбросов парниковых газов, — соглашается Полина Каркина. — До настоящего времени заметные падения выбросов были побочным продуктом финансовых кризисов (так может получиться и сейчас в ситуации COVID-19). Человечеству необходимо переломить этот тренд и сделать сокращение выбросов парниковых газов не вынужденным, а осознанным. И у нас есть первая надежда на то, что это начинает происходить: в 2019 году глобальные выбросы CO2 в секторе энергетики впервые не увеличились после двухлетнего роста. Это произошло в основном за счёт стран с развитой экономикой, в том числе благодаря возрастающей роли возобновляемых источников энергии (в частности, ветряных и солнечных фотоэлектрических систем)».

Главный вопрос сейчас — приведет ли падемия к переоценке ценностей, к пересмотру отношения человечества к природе, к отказу от чрезмерного потребления и ежедневным поездкам на личном авто? «Если сегодняшняя ситуация не приведет к долгосрочным изменениям в индивидуальном поведении, в приоритетах государства и бизнеса, с точки зрения борьбы с изменением климата радоваться будет нечему — выбросы быстро вернутся на прежний курс», — опасается Полина Каркина.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться