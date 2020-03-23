Сборные Канады и Австралии не приедут в июле на Олимпиаду в Токио

Олимпийский и Параолимпийский комитеты Канады приняли в воскресенье, 22 марта, решение не отправлять спортсменов на Олимпиаду в Токио, если она состоится в июле. Об этом говорится в сообщении пресс-службы канадского ОК. В понедельник, 23 марта, подобное же решение приняла Австралия.

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Поездка канадской сборной на Игры пошла бы в разрез с правительственными рекомендациями по борьбе с эпидемией коронавируса, говорится в сообщении. 16 марта канадские власти приняли решение закрыть границы страны.

«Речь идет не только о здоровье самих спортсменов, но и о здоровье их семей и общества в целом», — подчеркивается в сообщении. Там также указывается, что спортсмены продолжают тренировки.

Канада является первой страной, решившей отказаться от участия в Играх-2020. Затем с таким же решением выступила Австралия. Обе страны призвали Международный олимпийский комитет перенести соревнования.

Ранее Оргкомитет Олимпийских игр в Токио начал рассматривать возможность переноса соревнований из-за эпидемии коронавируса. Глава МОК Томас Бах обьявил в открытом письме, что решение о возможном переносе Олимпиады будет принято в течение ближайших четырех недель.

Летние Олимпийские игры в Токио должны начаться 24 июля.

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