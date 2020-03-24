В Италии за сутки 743 человека умерли от последствий коронавируса

В Италии за сутки от болезни, вызванной коронавирусом, скончались еще 743 человека. Об этом во вторник, 24 марта, сообщили власти страны. Всего новый вирус в Италии выявили у почти 70 тысяч человек.

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Как отмечает агентство France-Presse, в последние несколько дней рост смертности от заражения коронавирусом в Италии замедлялся. Два дня назад его жертвами стал 651 человек, а накануне — 601. Однако в среду власти страны снова сообщили об увеличении числа смертельных случаев.

С начала эпидемии от болезни, вызванной коронавирусом, в Италии скончались 6 820 человек. Наиболее острой ситуация по-прежнему остается в северном регионе Ломбардия (там зарегистрирована почти половина смертей от новой болезни и почти 31 тысяча инфицированных).

В мире число жертв вируса превысило по меньшей мере 16 тысяч человек. Больше всего пандемия затронула Китай, Италию, США, Иран, Испанию, Германию и Францию. По подсчетам France-presse, число инфицированных коронавирусом во всем мире в этот вторник превысило 400 тысяч человек.

По последним данным, в США подтверждено уже почти 50 тысяч случаев заражения. Число умерших от Covid-19 достигло 600.

23 марта стало известно, что в Мадриде часть здания Ледового дворца переоборудуют в морг. В Испании жертвами коронавируса стали более 2000 человек.

Как сообщает BFMTV со ссылкой на власти страны, военные, которые обеззараживали дома престарелых в Испании, находили людей пожилого возраста мертвыми в своих постелях.

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