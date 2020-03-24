Индия введет общенациональный карантин на три недели

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о намерении ввести тотальный карантин, чтобы сдержать распространение коронавируса. Аналогичную меру применяли власти китайской провинции Хубэй.

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Карантин будет введен на 21 день на территории всей страны, где проживают 1,3 миллиарда человек.

«С полуночи во всей стране вводится карантин — чтобы спасти Индию, каждого гражданина, вас, ваши семьи», — сказал индийский премьер в телевизионном обращении к нации.

Он призвал жителей страны строго соблюдать допустимую дистанцию, без необходимости не покидать домов и напомнил, что «другого способа избежать распространения эпидемии коронавируса нет». Кроме того, Моди объявил, что власти выделят около двух миллиардов долларов на борьбу с эпидемией и поддержание медицинской инфраструктуры страны.

По данным агентства France-Presse, в Индии зафискировано 519 случаев заражения COVID-19. По данным на вечер вторника, 24 марта, 10 человек скончались. По оценкам экспертов, масштаб эпидемии на территории Индии значительно больше, а малое количество выявленных случаев связано с тем, что тестирование проводится недостаточно часто.

После того, как в полночь 25 марта решение о карантине в Индии вступит в силу, количество людей, призванных соблюдать режим изоляции по всему миру, вырастет до 2,6 миллиардов.

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