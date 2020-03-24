МОК объявил о переносе Олимпиады в Токио на год

Олимпийские игры переносятся впервые с момента создания международного спортивного движения. Во время войн в 1916, 1940 и 1944 году Игры решили отменить

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о переносе Олимпиады-2020 на год. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Олимпийские игры в Токио должны будут пройти не позднее лета 2021 года.

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Как подчеркнул Синдзо Абэ, решение о переносе Олимпиады в 2020 году было принято для безопасности зрителей. Кроме того, это позволит спортсменам лучше подготовиться к соревнованиям.

Игры, намеченные на 2021 год, по-прежнему будут называться «Токио-2020».

Ранее Канада и Австралия заявили, что не будут отправлять своих спортсменов на Олимпиаду в Токио в 2020 году.

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