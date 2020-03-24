Эксперты разошлись во мнениях о приеме гидроксихлорохина для лечения COVID-19

На сегодняшний день нет лекарств с доказанной эффективностью для лечения COVID-19, вызываемого новым коронавирусом. Немало надежд связывают со старым антималярийным препаратом гидроксихлорохином. Его сравнительную эффективность в лечении коронавирусной инфекции показал китайский опыт и небольшое исследование во Франции. Однако ряд специалистов настаивают, что эффективность гидроксихлорохина не доказана. Врачи опасаются, что люди массово займутся самолечением и будут принимать препарат, подвергая опасности свое здоровье.

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Гидроксихлорохин уже 70 лет прописывают при малярии и ревматоидном артрите. Его коммерческое наименование — Плаквенил. Для лечения COVID-19 Плаквенил рекомендует известный французский врач-инфекционист, глава Средиземноморского института инфекционных заболеваний в Марселе Дидье Раульт. Он провел небольшое клиническое исследование с участием 36 пациентов с COVID-19 (некоторые выбыли по разным причинам). У пациентов, принимавших Плаквенил, значительно снизилась вирусная нагрузка на шестой день. Антивирусный эффект усиливался при приеме Плаквенила вместе с антибиотиком азитромицином. Профессор Раульт ссылается и на китайский опыт.

Профессор, врач-инфекционист Дилье Раульт AFP/Gérard Julien

Марсельский институт отныне прописывает пациентам с COVID-19 гидроксихлорохин в комбинации с азитромицином. Также поступают и ряд врачей в других французских регионах, ссылаясь на клятву Гиппократа. Они не стали дожидаться результатов широкого общеевропейского исследования. В этом случае медики берут на себя всю ответственность за возможные негативные последствия.

Кроме того, в Марселе начали тестировать на коронавирус всех желающих с симптомами, чего не делают больше нигде во Франции. В результате около марсельского института выстраиваются очереди. Дидье Раульт резко критикует официальный французский подход и приводит в пример южнокорейский опыт, где массово тестировали людей на коронавирус и где удалось сдержать эпидемию без жестких карантинных мер.

В научных и медицинских кругах у профессора Раульта репутация «иконоборца», оригинала и провокатора. «Мы с вами в разных весовых категориях», — так профессор Раульт отвечает своим критикам. Однако коллеги признают его заслуги в науке. Его работы по гигантским вирусам открыли новые пути для исследований. Две бактерии даже были названы в честь Дидье Раульта. Он входит в научный совет по коронавирусу, сформированный президентом Эмманюэлем Макроном. Но на государственном уровне советы марсельского профессора воспринимают с осторожностью.

Сомнения и опасения

Врачи высказывают самые разные мнения о возможной эффективности гидроксихлорохина. Французский Высший совет по здравоохранению рекомендовал прописывать Плаквенил только для «тяжелых» больных. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран тоже высказывается с осторожностью: «Сегодня у нас нет никаких научно и медицински подтвержденных данных, чтобы рекомендовать (Плаквенил)». Министр подчеркивает, что история вирусных заболеваний «полна ложных обнадеживающих новостей, разочарований и опрометчивых рискованных решений».

Глава отделения инфекционных заболеваний в парижской больнице Сент-Антуан Карин Лакомб и вовсе называет «скандалом» то, что происходит в Марселе. По ее словам, профессор Раульт дает людям «ложные надежды». «Этот опыт спорный и абсолютно ничего не доказывает с научной точки зрения. Использовать это лекарство без разрешения, подвергая пациентов угрозе осложнений, не проверив базовые условия использования — все это за пределами этики», — подчеркивает Карин Лакомб.

🔴 #Chloroquine : "Ce qui se passe à Marseille est absolument scandaleux (...) C'est en dehors de toute démarche éthique"



💬 Karine Lacombe, infectiologue, réagit dans le #JT13h#Coronavirus #Restezàlamaison pic.twitter.com/HRuTDpzef3 — Info France 2 (@infofrance2) March 23, 2020

«Рекламу» гидроксихлорохину в своем твиттере сделал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что лекарство скоро будет применяться для лечения пациентов с коронавирусом. Хотя комиссар американского Управления по санитарному надзору (FDA) Стивен Хан подчеркнул, что лекарство может применяться только после необходимых исследований и проверок.

Тем временем в некоторых американских аптеках уже раскупили это антималярийное средство. Фармацевтические компании начали увеличивать объем производства. Фирма Mylan, например, собирается обеспечить гидроксихлорохином более полутора миллионов пациентов.

Медики напоминают о возможных серьезных побочных эффектах и настаивают: гидроксихлорохин нельзя принимать без назначения врача или для профилактики. Не обошлось и без трагических случаев. В Аризоне 60-летний мужчина скончался, проглотив хлорохин-фосфат, чтобы защититься от коронавируса. Его супруга, тоже принявшая вещество, находится в критическом состоянии. Хлорохин-фосфат часто используется для чистки аквариумов. По данным СМИ, цена на аквариумную добавку взлетела на eBay после того, как выяснилось, что фармацевтическая версия может быть эффективна в лечении COVID-19.

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