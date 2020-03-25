В пользу бедных: ООН выделит 2 млрд на борьбу с коронавирусом

Генсек ООН Антонио Гуттериш заявил, что этот план, при надлежащем его выполнении, спасет многие жизни в беднейших странах.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттериш объявил в среду, 25 марта, о запуске «глобального плана гуманитарного реагирования» в ответ на пандемию коронавируса. Стоимость плана, составленного для помощи бедным странам, — 2 миллиарда долларов.

Реклама Читать далее

Цель плана — помочь в борьбе с распространением вируса «беднейшим странам мира и удовлетворить потребности наиболее уязвимых людей, включая женщин и детей, пожилых, инвалидов и хронически больных», — заявил Гуттериш в ходе видеоконференции.

Выполнение плана «спасет многие жизни», потому что поможет «снабдить гуманитарные и прочие неправительственные организации лабораторными материалами» и «медицинским оборудованием для лечения больных», — подчеркнул генсек Организации объединенных наций.

Он уточнил, что план рассчитан до декабря нынешнего года. За его выполнение будут отвечать Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, Всемирная организация здравоохранения и ЮНИСЕФ.

Пандемию коронавируса генсек ООН назвал «угрозой всему человечеству».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться