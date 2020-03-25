В пяти странах количество умерших от коронавируса превысило 1000 человек

По данным университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 400 тысяч человек.

Во Франции в результате заражения коронавирусом умерло 1100 человек. Таким образом, страна стала пятой по количеству жертв эпидемии. Об этом утром в среду, 25 марта, сообщает агентство France-Presse.

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Отмечается, что реальные показатели смертности могут быть выше — данные получены исключительно из больниц, и в них, к примеру, не отражено количество смертей от коронавируса в домах престарелых. По официальным данным, озвученным вечером 24 марта, в стране насчитывается 22 300 подтвержденных случаев заражения, 10 176 человек госпитализированы, из них 2516 находятся в тяжелом состоянии. Напомним, во вторник во Франции был введен режим чрезвычайного санитарного положения и ужесточены правила карантина.

Возглавляет печальный рейтинг Италия — в общей сложности число погибших от COVID-19 в стране достигло 6820 человек. За прошедшие сутки от инфекции скончались 743 человека, а количество заразившихся достигло более чем 69 тысяч. Такие цифры были озвучены вечером 24 марта в эфире телеканала Rai News.

На втором месте — китайская провинция Хубэй, откуда началось распространение инфекции. Там зафиксировано 3163 смертельных случая. Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщала, что 25 марта в провинции будет отменен карантин, а 8 апреля вновь должен быть открыт въезд и выезд в город Ухань.

В Испании от коронавирусной инфекции скончался 2991 человек, 514 — за последние сутки. В стране действуют более жесткие карантинные меры, чем, к примеру, во Франции: гражданам разрешено выходить из дома лишь на работу, если удаленная работа невозможна, за необходимыми покупками или для выгула собак, а пробежки запрещены.

В занимающем четвертое место Иране умерло 1934 человека. 24 марта представители ООН призвали западные страны как можно скорее снять с Ирана санкции, ограничивающие страны в борьбе с эпидемией. 20 марта президент Хасан Рухани отмечал, что страна испытывает трудности с импортом медицинских препаратов для лечения вируса.

По данным университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 400 тысяч человек. Наибольшее количество зараженных выявлено в Италии, США, Испании и Германии.

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В среду, 25 марта, в эфире радиостанции France Info, глава медицинской ассоциации Assistance publique-Hôpitaux de Paris Мартен Хирш призвал к полной мобилизации сил и ресурсов. «Нам нужны все наши команды, весь персонал, даже волонтеры. И нужно призвать к реквизиции (…) Для того, чтобы помогать пациентам, дополнительно требуются тысячи человек», — заявил он. Хирш также подчеркнул, что «необходимо обеспечить каждого пациента в тяжелом состоянии аппаратом искусственной вентиляции легких».

В том, что касается «сверхчеловеческих усилий», которые прилагают сейчас для борьбы с эпидемией медицинские работники, Хирш потребовал гарантий того, что эти усилия будут признаны: «В форме премий или в иной форме (…). Они не жалеют сил, и не стоит скупиться на поощрение этого. Это необходимо для их морального духа».

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