Половина человечества оказалась на карантине из-за COVID-19

Женщина с дочкой на домашнем карантине в Сан-Фьорано на севере Италии, 17 марта 2020 г.

По подсчету агентства France-Presse, более трех миллиардов человек оказались в разной степени изолированы в рамках мер по борьбе с COVID-19.

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Индия с населением в 1,3 млрд человек со среды ввела на своей территории всеобщий карантин. Так же поступили десятки стран, в том числе Франция, Италия, Великобритания, Испания, Аргентина, ЮАР и другие. Ряд государств (Иран, Германия, Канада, Россия и другие) призвали своих граждан оставаться дома, но не вводили жестких ограничительных мер. Некоторые государства и города ввели комендантский час (Египет, Чили, Сербия).

Больше всего жертв нового коронавируса — в Европе, где от COVID-19 скончались 13 тысяч человек. В среду в Испании загеристрировали 738 случаев летальных исходов, в Италии — 683 случая смерти от последствий коронавируса. Общее число скончавшихся от последствий коронавируса в Италии и Испании превзошло число летальных исходов в Китае, откуда началась пандемия. В Европе больше пострадала Италия, где от COVID-19 скончались более семи с половиной тысяч человек.

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