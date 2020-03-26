Страны «Большой двадцатки» выделят $5 трлн на поддержку мировой экономики

По итогам первого в истории виртуального саммита G20 страны-участницы договорились выделить 5 трлн долларов на стимулирование мировой экономики в условиях пандемии COVID-19. Об этом говорится в их совместном заявлении, обнародованном 26 марта.

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Эти средства должны пойти на защиту трудящихся, предприятий (особенно микро-, малых и средних) и наиболее пострадавших отраслей, а также на социальную защиту уязвимых групп населения, говорится в совместном заявлении. Страны G20 обещали продолжить меры налогово-бюджетного стимулирования.

Страны «Большой двадцатки» взяли на себя ряд обязательств в гуманитарной сфере. Они обязались предоставлять своевременную и прозрачную информацию о COVID-19, обмениваться клиническими и научными данными, укреплять системы здравоохранения, увеличивать производство средств медицинского назначения и финансирование научных исследований и разработок вакцин.

Министрам здравоохранения «Группы двадцати» поручили встречаться по мере необходимости для обмена успешным национальным опытом. Ближайшая встреча министров состоится в апреле. G20 намерена и дальше укреплять полномочия Всемирной организации здравоохранения по координации борьбы с пандемией.

«Большая двадцатка» обещала также делать все возможное, чтобы обеспечить трансграничные поставки жизненно важных лекарств и медицинского оборудования, критически важной сельхозпродукции и других товаров и услуг. Страны «Группы двадцати» обязались также взаимодействовать с ВОЗ, МВФ, Группой Всемирного банка и другими международными организациями. «Большая двадцатка» одобрила решение о переносе Олимпийских игр.

Лидеры двадцати крупнейших экономик в мире провели саммит в четверг, 26 марта, по видеосвязи. Встреча прошла в закрытом от прессы режиме.

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