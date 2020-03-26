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Фото дня: крестный ход против коронавируса и манекены в масках

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Парк в Ухане, Китай. 26 марта 2020
Парк в Ухане, Китай. 26 марта 2020 REUTERS - STRINGER
RFI

Пока китайская провинция Хубей возвращается к обычной жизни после длительного карантина, в Эфиопии проводят крестные ходы против коронавируса, лидеры «Большой двадцатки» общаются по видеосвязи, а в Германии пекут необычные десерты. Каким был этот четверг, 26 марта, – в фотоподборке RFI.

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Китайская провинция Хубэй возвращается к обычной жизни после двух месяцев строгого карантина.

Старый город в Цзинчжоу, провинция Хубэй, Китай. 26 марта 2020
Старый город в Цзинчжоу, провинция Хубэй, Китай. 26 марта 2020 © REUTERS/ ALY SONG

В Эфиопии православные выходят на крестный ход против коронавируса.

Крестный ход против коронавируса в Аддис-Абебе, Эфиопия. 26 марта 2020
Крестный ход против коронавируса в Аддис-Абебе, Эфиопия. 26 марта 2020 © REUTERS / TIKSA NEGE

Жители индийского города Виджаявада стоят в очереди на стадионе, чтобы купить овощи и фрукты.

Овощной рынок на стадионе в Виджаяваде, Индия. 26 марта 2020.
Овощной рынок на стадионе в Виджаяваде, Индия. 26 марта 2020. © REUTERS / STRINGER

Египтяне на переполненном поезде пытаются вернуться домой до наступления комендантского часа.

Переполненный поезд в пригороде Каира, Египет. 26 марта 2020
Переполненный поезд в пригороде Каира, Египет. 26 марта 2020 © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY

Тем временем в немецком Дортмунде пекут торты в виде рулонов туалетной бумаги.

Необычные десерты от немецких пекарей. Дортмунд, 26 марта 2020
Необычные десерты от немецких пекарей. Дортмунд, 26 марта 2020 © REUTERS / LEON KUEGELER

Покупателей в московском ЦУМе встречают манекены в масках.

Манекены в московском ЦУМе, 26 марта 2020
Манекены в московском ЦУМе, 26 марта 2020 © REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINA

Президент Бразилии Жаир Болсонару участвует в саммите G20 по видеосвязи.

Президент Бразилии Жаир Болсонару участвует в саммите «Большой двадцатки», 26 марта 2020.
Президент Бразилии Жаир Болсонару участвует в саммите «Большой двадцатки», 26 марта 2020. © Marcos Correa/Brazilian Presidency/Handout via REUTERS

А жители Уэльса предаются унынию.

Граффити на стене дома в Тенби, Великобритания. 26 марта 2020
Граффити на стене дома в Тенби, Великобритания. 26 марта 2020 REUTERS / REBECCA NADEN

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