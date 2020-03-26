Фото дня: крестный ход против коронавируса и манекены в масках
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Пока китайская провинция Хубей возвращается к обычной жизни после длительного карантина, в Эфиопии проводят крестные ходы против коронавируса, лидеры «Большой двадцатки» общаются по видеосвязи, а в Германии пекут необычные десерты. Каким был этот четверг, 26 марта, – в фотоподборке RFI.
Китайская провинция Хубэй возвращается к обычной жизни после двух месяцев строгого карантина.
В Эфиопии православные выходят на крестный ход против коронавируса.
Жители индийского города Виджаявада стоят в очереди на стадионе, чтобы купить овощи и фрукты.
Египтяне на переполненном поезде пытаются вернуться домой до наступления комендантского часа.
Тем временем в немецком Дортмунде пекут торты в виде рулонов туалетной бумаги.
Покупателей в московском ЦУМе встречают манекены в масках.
Президент Бразилии Жаир Болсонару участвует в саммите G20 по видеосвязи.
А жители Уэльса предаются унынию.
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