Фото дня: крестный ход против коронавируса и манекены в масках

Парк в Ухане, Китай. 26 марта 2020 REUTERS - STRINGER

RFI

Пока китайская провинция Хубей возвращается к обычной жизни после длительного карантина, в Эфиопии проводят крестные ходы против коронавируса, лидеры «Большой двадцатки» общаются по видеосвязи, а в Германии пекут необычные десерты. Каким был этот четверг, 26 марта, – в фотоподборке RFI.