США вышли на первое место по числу выявленных случаев коронавируса.

По данным на утро пятницы, 27 марта, США вышли на первое место по числу диагностированных случаев заражения коронавирусом Covid-19. Как сообщил вице-президент США Майк Пенс, в стране было проведено 552 тысячи тестов, из которых 85,5 тысяч оказались позитивными.

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По словам президента США Дональда Трампа, это объясняется масштабами проводимого тестирования. «Мы тестируем невероятное количество людей», — заявил он. Американский лидер призвал сограждан «оставаться дома и не волноваться». Быстрее всего эпидемия распространяется в штатах Нью-Йорк и Луизиана.

Общее число выявленных случаев заражения в мире превысило 531 тысячу человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли уже более 24 тысяч пациентов. Однако методы подсчета смертей и заразившихся сильно отличаются в разных странах.

Больше всего летальных случаев зафиксировано в Италии. Власти страны сообщают о 8215 умерших. В Испании число жертв Covid-19 превысило 4,3 тысячи человек. По данным китайских властей, в стране скончались 3292 пациента с диагнозом коронавируса.

В России за сутки выявили 196 новых случаев заражения. По данным оперативного штаба по борьбе с эпидемией, общее число заболевших выросло до 1036. Официально сообщается о трех смертельных случаях среди инфицированных Covid-19 пациентов.

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