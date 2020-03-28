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В Великобритании больше тысячи человек скончались от последствий коронавируса

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Улицы Лондона после введения карантинных мер
Улицы Лондона после введения карантинных мер AFP
RFI

Число жертв коронавируса в Великобритании превысило тысячу. Об этом в субботу, 28 марта, сообщили британские власти. Всего за сутки в стране от Covid-19 умерли 260 человек.

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По официальным данным, в стране зафиксировали более 17 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает Русская служба Би-би-си, в субботу в Великобритании на наличие нового вируса начнут проверять сотрудников службы здравоохранения. При этом приоритет отдадут тем, у кого присутствуют симптомы заражения.

Накануне стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом. Политик сообщил, что у него проявились легкие симптомы заболевания. Джонсон продолжит управлять правительством из самоизоляции.

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