Движение в первом очаге коронавируса: в Ухане пустили поезда и метро

Очередь на вокзале в Шанхае на поезд, который следует до Уханя. 28.03.2020

В китайский город Ухань в субботу, 28 марта, пришел первый пассажирский поезд, после более чем двухмесячного перерыва, и возобновил работу метрополитен. События большого символического значения для города, который считается местом «зарождения» коронавируса.

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Первый поезд привез несколько десятков человек, которые не могли попасть в Ухань с конца января, когда город закрыли на карантин, который длился десять недель.

Корреспондент AFP также рассказал о длинных очередях на железнодорожном вокзале в Шанхае, расположенном в 830 км, из желающих попасть в Ухань.

Также возобновилась работа метрополитена, который для 11-миллионного Уханя, самого густонаселенного города в Центральном Китае, имеет большое значение. Работают шесть веток из девяти. По данным «Жэньминь жибао», которые приводит ТАСС, восстановлена работа 184 станций. На них установлены тепловизоры для измерения температуры тела пассажиров. Сидеть в вагонах разрешено только «через одного», кроме того, пассажиры обязаны быть в масках. За соблюдением правил следят контролеры, находящиеся в каждом вагоне.

В Ухане за время, прошедшее после обнаружения в декабре первых случаев заражения, коронавирусом были инфицированы более 50 тысяч человек, умерли 2538 — это самое большое число жертв среди всех городов Китая.

Сегодня также объявлено еще о трех умерших от COVID-19 в городе, сообщает AFP.

Тем не менее, местные власти считают, что Ухань и другие города провинции Хубэй стали «зоной малого риска», и со среды, 25 марта, здесь постепенно снимают ограничения.

Полностью карантин в Ухане планируется снять к 8 апреля.

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