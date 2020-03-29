Дело в цифрах: почему в разных странах по-разному тестируют на коронавирус

Ежедневно власти Франции, России и других стран мира сообщают о количестве выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в их странах. Часто эти цифры преподносятся в СМИ как «число зараженных», хотя на самом деле речь идет только о числе подтвержденных диагнозов среди людей, сдавших тест. При этом подход к тестированию сильно отличается в разных странах.

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16 марта Всемирная организация здравоохранения призвала правительства всех стран активизировать программы тестирования на коронавирусную инфекцию. В ВОЗ считают это лучшим способом замедлить развитие пандемии. «Тестируйте, тестируйте и тестируйте!», — заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Однако пока страны мира делятся примерно на две категории: одни пытаются внедрить массовое тестирование на коронавирус, другие ограничиваются тестированием только населения из «групп риска».

Существует два типа тестов. Основным считается молекулярное распознавание с помощью ПЦР-тестов (полимеразная цепная реакция). Он проводится с помощь забора биоматериала из носоглотки и рта ватными тампонами. Такой анализ дает возможность определить, присутствует ли в настоящее время вирус в организме. Второй метод — это серологическое тестирование, (исследование сыворотки на наличие в ней различных антител), оно проводится путем анализа крови из пальца и позволяет выявить уже переболевших в скрытой форме. Он считается дополнением к ПЦР-тесту.

В последние дни рекордсменом по тестированию на коронавирус стала Германия, где власти довели количество тестов до 500 тысяч в неделю. Сейчас ежедневно делается 23 тысячи тестов, в апреле этот показатель планируют увеличить до 70 тысяч.

Германия проводит 500 000 тестов в неделю REUTERS/Axel Schmidt

Массовое тестирование проводит также Южная Корея, где за все время было проведено 350 тысяч тестов.

Более 626 тысяч тестов было сделано в США. Управление по санитарному контролю за качеством продуктов и лекарств (FDA) утвердило экспресс-тест на выявление коронавируса, результаты которого можно получить за 45 минут. По словам президента Дональда Трампа, именно массовое тестирование привело к тому, что страна вышла на первое место по числу выявленных случаев заражения Covid-19, где число больных превысило уже 100 тысяч человек.

Великобритания планирует начать масштабное тестирование. Правительство уже заказало 3,5 млн серологических тестов и планирует заказать еще миллионы.

Точных данных о количестве проведенных в Китае тестов неизвестно, однако, по заявлению властей, в стране выпускается 1,5 млн тестов в неделю.

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В России используются тесты, основанные на ПЦР-системе, разработанные новосибирским Центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Однако некоторые эксперты высказывали сомнения в его чувствительности: тест может давать ложноотрицательный результат, например, в начале заболевания либо в самом его конце, когда человек уже выздоравливает.

Косвенно на это может указывать тот факт, что при масштабном тестировании в России выявлено относительно небольшое количество случаев заражения. По данным российских властей, за все время было протестировано более 160 тысяч человек. Серологические тесты в России пока не зарегистрированы Росздравнадзором. 16 марта вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия начала производить до 100 тысяч тест-систем в сутки.

Медики проверяют температуру у пассажиров самолета в Шереметьево. 18 марта 2020 г. REUTERS/Sergey Pivovarov

С самого начала анализы проводили центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Сдать анализ можно только по назначению врача по медицинским показаниям. В конце марта в России две частные лаборатории объявили о начале тестирования на коронавирус на платной основе всех желающих. ПЦР-тесты можно пройти в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. При этом лаборатории тестируют только людей без симптомов. По мнению специалистов, такая услуга, скорее всего, является бесполезной и, возможно, даже опасной.

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Во Франции, как и в России, применяется тест ПЦР, разработанный Институтом Пастера. Лицензию на его производство получили шесть предприятий, 120 лабораторий по всей Франции были аккредитованы для сдачи теста и анализа результатов. Однако, по данным на 24 марта, с начала эпидемии во Франции было протестировано всего 60 тысяч человек. Постепенно лаборатории переходят на автоматизированную систему анализа и темпы тестирования увеличиваются. Однако еще 27 марта ежедневно делалось менее пяти тысяч тестов.

Власти считают, что массовое тестирование не изменит ситуацию с распространением эпидемии. «Мы не претендуем на то, чтобы выявить все случаи, — подтверждает эпидемиолог, глава департамента респираторных инфекций Национального агентства общественного здравоохранения (SPF) Даниэль Леви-Брюль. — Я не знаю ни одной европейской страны, которая была бы в состоянии выявить все цепочки распространения [коронавируса]. Начиная с третьей стадии эпидемии, нужно смириться с невозможностью выявления каждого отдельного случая».

В институте Пастера в Париже AFP/Thomas Samson

Не все эксперты разделяют эту точку зрения. На прошлой неделе в газете Le Figaro несколько известных врачей опубликовали призыв к руководству страны срочно увеличить масштабы тестирования. «Эту битву невозможно вести успешно, если диагностирование через тесты не сделать массовым», —говорят авторы открытого письма. Глава профсоюза молодых медико-биологов Лионель Барран считает, что для эффективной борьбы с эпидемией количество тестов должно быть доведено до 50 тысяч в день.

В последнее время стратегия меняется. 26 марта министр здравоохранения Оливье Веран сообщил, что правительство заказало два миллиона серологических тестов. Поскольку эти тесты показывают, был ли организм человека заражен коронавирусом в прошлом и получил ли он иммунитет к этому вирусу. Это должно позволить смоделировать новые риски распространения эпидемии. С помощью этих тестов в течение апреля власти рассчитывают подготовить «выход из карантина».

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