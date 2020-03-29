Умер композитор Кшиштоф Пендерецкий

В воскресенье, 29 марта, в Кракове умер знаменитый польский композитор Кшиштоф Пендерецкий. Ему было 86 лет.

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О смерти композитора сообщила глава Ассоциации имени Людвига ван Бетховена и жена музыканта Эльжбета Пендерецкая, пишет ТАСС.

«Это невосполнимая утрата для польской культуры и всего музыкального мира», — сказал ректор Музыкальной академии в Кракове Станислав Кравчинский, которого цитирует портал Muzlifemagazine.

Пендерецкий родился 23 ноября 1933 года в расположенном на юге Польши, неподалеку от Кракова, городе Дембица, в семье адвоката. В юности играл в городском духовом оркестре. В гимназии организовал собственный оркестр. Окончил консерваторию в Кракове. Большое влияние на Пендерецкого оказали Бела Барток и Игорь Стравинский, Пьера Булез и Луиджи Ноно. Все это способствовало увлечению авангардом, напоминает портал «Музыкальная жизнь».

Первое крупное выступление Пендерецкого состоялось в 1959 году на Варшавском осеннем фестивале. Международная известность пришла к композитору в 1960-м, когда был исполнен «Плач по жертвам Хиросимы».

В том же году за произведение «8’37''" он получил награду организации Tribune Internationale des Compositeurs ЮНЕСКО.

В 1972 году Пендерецкий был назначен ректором Краковской музыкальной академии, и оставался ее почетным профессором после ухода с поста.

«В творчестве композитора представлен и симфонический жанр, и современная опера, и авангард. Особое место занимает религиозная музыка: „Страсти по Луке“, „Stabat Mater“, „Утрене“…», — напоминает портал «Новости академической музыки».

Пендерецкий является автором музыки к фильму «Рукопись, найденная в Сарагосе» (1965) Войцеха Ежи Хаса. Произведения Пендерецкого также использованы в картинах «Изгоняющий дьявола» (1973) Уильяма Фридкина, «Сияние» (1980) Стэнли Кубрика и «Маска» (2010) братьев Куэй.

Композитор почти до последних дней сочинял музыку, пишет ТАСС. Он также давал концерты и участвовал в разных проектах, самый крупный из которых — созданный в 2012 году Европейский центр классической музыки (образовательный центр для молодых талантов, как называл его сам Кшиштоф Пендерецкий).

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