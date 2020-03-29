Юго-восточная Азия: религиозное рвение сильнее страха перед короновирусом

С самого начала кризиса, связанного с эпидемией коронавируса, религиозные собрания в Индонезии и Малайзии стали источником распространения эпидемии. Однако перед лицом религиозного рвения населения этих стран власти медлят с принятием каких-либо мер. Рассказывает корреспондент RFI в Малайзии Габриэль Марешо.

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Молодой малайзиец, говорящий по-английски с американским акцентом и, судя по одежде, принадлежащий к малайзийской элите, Мохан Грао в начале февраля пришел в грот Бату, что неподалеку от столицы страны Куала-Лумпура. Мохан Грао ежегодно участвует в индуистском паломничестве в честь сражения сына Шивы Муругана (бога в индуизме и йоге) с демонами. Мохан счастлив, что принимает участие в этом важном для индуистов паломничестве, в то время как в Малайзии было объявлено о 16 случаях заражения коронавирусом. «Это невероятно. Здесь еще больше людей, чем в прошлом году. Я не боюсь заразиться, потому что, если сильно веришь, заболеть не можешь. Тогда короновирус не страшен. К тому же буду молиться, чтобы в этом году быть здоровым», — сказал Мохан Грао корреспонденту RFI.

Доктор Рао Гомбак, сотрудник местного отделения Красного Креста, ожидает миллион человек, которые — он считает — ни за что не откажутся от празднования Тайпусама (индуистский праздник). «Люди прекрасно знают, что коронавирус добрался до Малайзии. Но многие в своих молитвах к индуистским богам обещали приехать (на праздник), так что вера остается сильнее», — полагает врач.

Через три недели, 27 февраля, в Малайзии было зафиксировано уже 22 случая заболевания. Однако это не помешало подготовке другого многолюдного религиозного собрания. На этот раз это продолжающееся три дня собрание приверженцев исламского движения «Таблиг Джамаат». В этом году участников было больше 18 тысяч. Они собрались в мечети Шри Петалинг в предместье Куала-Лумпура. Специалистка по Малайзии из Стенфордского университета Софи Лемьер называет это объединение «всемирным движением консервативного и мирного проповедничества». Хотя «Таблиг Джамаат» не имеет широкой известности, движение проводит самые многолюдные собрания мусульман, уступающие по численности лишь паломничествам в Мекку.

Движение «Таблиг Джамаат» было создано в 1927 году в Индии и является межнациональным (примерно 80 миллионов последователей). (В России движение признано экстремистским и запрещено). Таблиги — странствующие проповедники, призванные укреплять мусульман в вере и приближать их к религиозной практике пророка Магомета. Софи Лемьер не считает, что выпавший на февраль переходный период в политической жизни Малайзии можно считать причиной отсутствия реакции или запрета на такое многолюдное мероприятие. Исследовательница объясняет это иначе. «В Малайзии всегда существовали трудности, связанные с решениями, касающимися религиозной практики, потому что в сознании политиков всегда есть риск, что избиратели проголосуют за еще больших консерваторов», — поясняет Софи Лемьер.

Последствия многолюдного собрания в мечети Шри Петалинг не заставили себя ждать. Сотни паломников, вернувшихся в свои страны, до которых эпидемия еще не добралась (Таиланд, Индонезия, Сингапур), привезли домой вирус в своем багаже. Но больше всего эпидемия прогрессировала в Малайзии. За одну неделю число больных выросло с 50 до 500 человек, и правительство приняло решение — найти и провести тесты 16 тысячам малазийцев, которые присутствовали в мечети и потом вернулись домой в разные части страны. Также начались поиски двух тысяч беженцев и бирманских рабочих, среди которых несколько сотен мусульман из этнической группы рохинджа.

Фейсал Ислам Мухамед Кассим, который является главой землячества рохинджа в Малайзии, перевел и опубликовал в фейсбуке обращение правительства к беженцам, которые часто не говорят на языке страны. Иммигрантов, побывавших в мечети Шри Петалинг, призывают пройти бесплатный тест в ближайшей больнице. На призыв откликнулось 3 тысячи человек. Кассим надеется, что «беженцы, у которых нет мобильного телефона, тоже будут оповещены».

Индонезия, к сожалению, не сделала выводов из опубликованных в Малайзии итогов собрания приверженцев движения «Таблиг Джамаат». 19 марта на острове Флорес 1500 христиан праздновали прибытие нового епископа. А на острове Сулавеси движение таблигов организовывало новое собрание с участием сотен проповедников, которые участвовали ранее во встрече в Малайзии. Ожидалось прибытие 8 тысяч человек со всей Юго-Восточной Азии. К счастью, буквально накануне организаторы согласились его аннулировать.

Однако религиозное рвение не снизилось в стране, которая насчитывает самое большое число мусульман в мире. Интересно, что будет в пятницу, в день общей молитвы. Если Малайзия закрыла все культовые здания, Индонезия к такому шагу еще не готова. Отвечая на вопросы сингапурской газеты StraitesTimesодин из верующих заверил: «Если я умру, заразившись коронавирусом в мечети, я умру достойно».

Месяцем раньше, когда официально еще не было объявлено о случаях заражения, министр здравоохранения заверял, что молитва предохраняет Индонезию от эпидемии. Однако 579 больных и 49 умерших от коронавируса заверения министра опровергли.

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