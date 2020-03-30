В Новой Зеландии сайт доносов на нарушителей карантина стал жертвой собственного успеха

Полиция Новой Зеландии создала сайт, на котором бдительные граждане могут заявить на своих соседей, нарушающих карантин.

Каждая страна, где из-за распространения коронавируса введен карантин, по-разному отслеживает выполнение гражданами ограничительных мер. В Ухане использовали дроны, в Париже ввели конные полицейские патрули, в Москве мэр обещает ввести всеобщее видеонаблюдение. А в Новой Зеландии полиция создала сайт, на котором бдительные граждане могут заявить на своих соседей, вышедших из дома без уважительной причины.

Реклама Читать далее

С этого понедельника, 30 марта, власти Новой Зеландии ввели карантин на две ближайшие недели. В связи с этим местная полиция создала сайт, функционирующий уже с воскресенья вечера. На нем каждый желающий мог оставить информацию о нарушающих карантин гражданах. Премьер-министр страны Джасинда Ардерн также призвала использовать этот сайт, чтобы сообщать о магазинах, которые завышают цены на товары первой необходимости.

Всего через несколько часов с момента своего запуска сайт получил такое количество информации, что безнадежно завис. Об этом сообщили в самом новозеландском МВД. «Мы получили 4200 сообщений о нарушениях. Это доказывает, что наши сограждане хотят, чтобы все соблюдали карантин», – заявил префект полиции Майк Буш.

Самым крупным нарушением карантина за несколько часов после его введения стала вечеринка в отеле города Куинстауна, на которую собрались 60 человек.

В Новой Зеландии, где проживает около пяти миллионов человек, зарегистрировано 552 случая заражения вирусом Covid-19, один пациент скончался.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться