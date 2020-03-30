Twitter удалил сообщения президента Бразилии с критикой карантинных мер

В воскресенье, 29 марта, Twitter удалил несколько публикаций президента Бразилии Жаира Болсонару за «нарушение правил компании». Президент разместил в микроблоге ряд видео, на которых видно, как он прогуливается по улицам города и общается с людьми вопреки рекомендациям соблюдать карантин.

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«Если этот карантин будет продолжаться, безработными останется столько людей, что чуть позже мы столкнемся с очень серьезной проблемой, на решение которой уйдут годы», — заявлял Болсонару в одном из видеороликов в твиттере. На другом видео глава государства идет по улицам Бразилиа и общается с прохожими и продавцами.

Напомним, в связи с эпидемией корнавируса Twitter ввел новые правила блокировки недостоверной и опасной информации. Компания выступает за соблюдение рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и соблюдение социальной дистанции. Таким образом Болсонару нарушил правила соцсети.

Менее чем за сутки до публикаций президента министр здравоохранения Бразилии Лиус Энрике Мандетта в очередной раз призвал соблюдать карантин. По данным бразильского минздрава, на которые в понедельник, 30 марта, ссылается AFP, 4 256 человек заразились коронавирусом, 136 скончались.

С начала эпидемии Жаир Болсонару неоднократно высказывался против различных ограничительных мер, которые вводятся, чтобы сдержать распространение COVID-19, и сравнивал коронавирус с «легким гриппом». При этом критиковал бразильский президент как другие страны, так и руководство некоторых регионов в самой Бразилии — к примеру, Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, где зафиксировано больше всего случаев заражения в стране.

В субботу, 28 марта, федеральный суд Бразилии выпустил особое постановление и запретил правительству распространять информацию о бесполезности карантинных мер, введенных местными властями в некоторых регионах.

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