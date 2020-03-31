В Беларуси умер первый пациент с подтвержденным коронавирусом

Актер витебского театра шесть дней находился в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. О смерти сообщили родственники. Минздрав хранит молчание, Лукашенко заявил, что «у пожилого мужчины были и другие сопутствующие заболевания».

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Виктор Дашкевич, 75-летний актер Национального драматического театра имени Якуба Коласа, умер в ночь на 31 марта в реанимации одной из витебских больниц. Тест на COVID-19 был положительным, сообщила RFI дочь актера Виктория Дашкевич. «Не знаю, что там будет сказано официально о причине смерти, мне не до этого, извините, тут совершенно непонятная ситуация с похоронами», — сказала Виктория Дашкевич.

Пресс-служба Министерства здравоохранения хранит молчание — ведомство перешло на режим общения с прессой «раз в два дня». После сообщений в СМИ о смерти первого больного с подтвержденным COVID-19 официальный телеграм-канал Минздрава просто разместил сообщения со встречи Александра Лукашенко с председателем Совета Республики Натальей Кочановой.

Витебская область — самый неблагополучный регион

Слухи о «нехорошей ситуации» в городе и области циркулируют несколько дней — в Витебске есть обувная фабрика, менеджмент которой посещал Милан. COVID-19 регистрировался здесь одним из первых в стране. На днях появилось распоряжение о запрете покидать область сотрудникам МВД, студенты переведены на режим домашнего обучения, слухи об отмене транспортного сообщения и блокировке границ области не подтверждаются — корреспондент RFI проехал по трассе Минск — Витебск, блок-постов не замечено. Можно говорить о полукарантине, хотя термин «карантин» не употребляется официально, первое лицо государства его не приемлет.

Люди говорят о переполненных больницах. Врачи двух районных больниц на условиях анонимности сообщили корреспонденту RFI о более высоком, чем обычно, количестве больных с пневмонией, но о причинах роста говорить отказались, сославшись на должностные инструкции и некую подписку о неразглашении.

Официально

Несколько дней назад Александр Лукашенко заявил, что по-прежнему считает ситуацию с коронавирусом «психозом». 31 марта на встрече с Натальей Кочановой по поводу смерти в Витебске он заявил, что «у пожилого мужчины были и другие сопутствующие заболевания». «Жена здорова (она же с мужем жила), дочка здорова. Потому что иммунитет сильный. А он, бедолага, не выдержал. Поступил с тяжелой пневмонией, на ИВЛ лежал, спасали его», — цитирует Лукашенко государственное агентство БелТА.

По словам главы Совета Республики Кочановой, в Витебске и области «ситуация абсолютно управляемая, врачи понимают, что нужно делать».

Лукашенко заявляет, что выбрал «формулу Трампа»: «Самая тяжелая проблема — это экономика, хотя мы и стараемся здесь как-то карабкаться, чтобы предприятия работали, чтобы люди получали зарплату. Тут у меня формула Трампа. Мне очень понравилось, когда он откровенно сказал: если мы немедленно не начнем работать (обратился к американцам, где печатают этот доллар, первая экономика в мире), то людей умрет больше от безработицы и голода, чем от коронавируса. Очень правильно сказал. Так это американцы сказали, а нам что говорить? Нам надо работать и спасаться от этого кризиса, как только можно».

30 марта Беларусь обратилась к МВФ за финансовой поддержкой из-за коронавируса.

Общество требует правды

Ведущие негосударственные СМИ (БелаПАН, TUT.by, Naviny.by), Белорусская ассоциация журналистов обратились к властям с требованием своевременной и правдивой информации как лучшей защиты от фейков и дезинформации.

Правозащитный центр «Вясна» присоединился к заявлению БАЖ: «Мы имеем право знать, что происходит в стране и что делает в этой ситуации государство». «Наш народ заслуживает того, чтобы знать правду. Проще тогда решать проблемы, когда все мы знаем настоящее положение дел», — говорится в обращении главы «Вясны» правозащитника Алеся Беляцкого.

Известный британский актер и писатель Стивен Фрай в своем твиттере написал, что отношение Лукашенко к пандемии коронавируса и ситуации в своей стране — это «новый порядок лжи, террора и бесчеловечности, Беларусь действительно страдает».

Организация «Репортеры без границ» в своем заявлении требуют освобождения журналиста Сергея Сацука, его задержание и молчание власти по поводу ареста расценивается как «попытка запугать независимые СМИ».

31 марта в белорусском парламенте обсуждается вопрос информирования общества во время пандемии коронавируса, из СМИ приглашены только журналисты государственного агентства БелТА.

Новые данные на 31 марта о заболевших Минздрав на момент подготовки материала не предоставил. На 30 марта в Беларуси было зарегистрировано 152 случая заражения COVID-19.

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