В Китае усомнились в официальной статистике смертности от COVID-19

Занизил ли Китай официальную статистику по смертности от COVID-19 на своей территории? В самом Китае многие сомневаются в данных, обнародованных властями. В соцсетях, несмотря на цензуру, распространяются фотографии нескончаемых очередей перед похоронными домами в Ухане.

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Во время эпидемии умерших немедленно кремировали, без похоронных церемоний и без указания причины смерти. Родственникам погибших приходится ждать уведомления от властей, чтобы забрать урны с прахом. Урны начали выдавать 23 марта. Их предполагается выдать до 5 апреля, к традиционному китайскому празднику поминовения усопших Цинмину.

По официальным данным, в «эпицентре» эпидемии, Ухане, от последствий коронавируса скончались 2535 человек. Китайское экономическое издание Caixin, которое также занимается журналистскими расследованиями, усомнилось в официальной статистике. По его данным, только в один из семи похоронных домов грузовики доставили пять тысяч урн в минувшую среду и четверг. Издание опубликовало фото, на которых видно, что урны складируют в зданиии.

Caixin обнародовало и фотографии огромных очередей перед уханьскими похоронными домами. Некоторые очевидцы рассказывают, что им приходилось ждать по нескольку часов, а полиция проверяла, чтобы никто не делал фото. Фотографии и видео очередей подвергаются цензуре в соцсетях, пишет издание Asia News.

По подсчету этого портала, с 23 марта по 4 апреля (до праздника поминовения усопших) только в Ухане выдадут 45 с половиной тысяч урн с прахом. «Вероятно, не все смерти связаны с коронавирусом, но почти точно можно утверждать, что официальные цифры намеренно занижены», — делает вывод Asia News.

Издание Newsweek в конце прошлой неделе оценило число скончавшихся от коронавируса в Ухане в десятки тысяч человек. За весь 2019 год в Ухане было кремировано чуть больше 56 тысяч человек. Местные жители сравнили число выданных урн с обычными показателями по смертности. Они пришли к выводу, что от коронавируса могли умереть 26 тысяч человек.

Посол Китая во Франции в интервью BFM TV опроверг манипуляции со статистикой. По его словам, речь идет о «нормальной смертности», не связанной с коронавирусом. Он напомнил, что урны с прахом перестали выдавать с 23 января.

Китайские власти пытались скрыть вспышку нового коронавируса в начале эпидемии. Врача, первым заявившего о появлении новой инфекции, подвергли преследованиям. Он сам заразился и скончался от COVID-19. Его смерть вызвала бурную реакцию в Китае. Пользователи соцсетей начали писать о необходимости свободы слова.

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