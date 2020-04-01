ООН и ВТО предупредили об угрозе дефицита продуктов питания

Из-за пандемии коронавируса на мировом рынке может возникнуть нехватка продовольствия, предупредили 1 апреля Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирная торговая организация (ВТО) в совместном коммюнике.

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«Мы должны добиться того, чтобы наш ответ на COVID-19 не создал непреднамеренно неоправданную нехватку важнейших товаров и не привел к усилению голода и неполноценного питания», — говорится в коммюнике.

Международные организации обеспокоены замедлением передвижения рабочей силы в аграрной отрасли. Из-за нехватки сезонных рабочих во Франции, например, может погибнуть часть урожая. А из-за задержки контейнеров с товарами на границах некоторые продукты портятся.

Угроза экспортных ограничений

В ООН считают важным поддерживать международную торговлю, чтобы не допустить риска нехватки продовольствия — особенно в бедных странах. Беспокойство из-за наличия продовольствия может породить волну экспортных ограничений, создавая дефицит на глобальном рынке, предупреждают ФАО, ВОЗ и ВТО.

К примеру, Россия — крупнейший поставщик пшеницы на мировой рынок — планирует ограничить экспорт зерна (в первую очередь пшеницы). С 1 апреля до 30 июня Россия хочет продать другим странам не более 7 млн тонн зерна. Ввести ограничения на экспорт предложило министерство сельского хозяйства. В ведомстве утверждают, что эта мера должна поддержать стабильность на продовольственном рынке России и стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«В разгар строгой изоляции из-за COVID-19 нужно предпринять все усилия с тем, чтобы торговля могла идти как можно более свободно, в особенности во избежание перебоев с продовольствием», — настаивают в ФАО.

Защитить потребителей и производителей

В ФАО, ВОЗ и ВТО также призывают сделать все возможное для защиты от вируса производителей продовольствия и работников пищевой отрасли, занятых в переработке и реализации. «Потребители, особенно наиболее уязвимые, при строгом соблюдении мер предосторожности должны по-прежнему иметь возможность получать доступ к продовольствию в местах своего проживания», — указывают три международные организации.

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