В Испании более 10 тысяч человек умерли от COVID-19

По данным Минздрава Испании, более 6 тысяч пациентов с коронавирусом сейчас находятся в реанимациях.

К четвергу, 2 апреля, общее число жертв коронавируса в Испании превысило 10 тысяч. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.

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По данным Минздрава, всего в Испании с начала эпидемии зарегистрировано 110238 заболвших, из них 26743 «излечились», 10003 — умерли. Как отмечает AFP, Испания сейчас занимает второе место в мире по числу жертв COVID-19.

Больше всего смертей от коронавируса зарегистрировано в Италии — более 13 тысяч.

Всего в мире, по данным университета Джона Хопкинса, число заболевших по состоянию на вторую половину дня 2 апреля приблизилось к 1 миллиону, из них около 500 тысяч — в Европе.

Умерли от COVID-19 в мире более 47 тысяч человек, вылечились — около 200 тыс.

При этом из 30098 умерших в Европе — это люди старше 60 лет, отметил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, которого цитирует Le Monde.

К европейским странам ВОЗ относит 53 государства, включая Россию.

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