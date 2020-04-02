В Испании более 10 тысяч человек умерли от COVID-19
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К четвергу, 2 апреля, общее число жертв коронавируса в Испании превысило 10 тысяч. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.
По данным Минздрава, всего в Испании с начала эпидемии зарегистрировано 110238 заболвших, из них 26743 «излечились», 10003 — умерли. Как отмечает AFP, Испания сейчас занимает второе место в мире по числу жертв COVID-19.
Datos actualizados de #COVID19 en España por CCAA— Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) April 2, 2020
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Больше всего смертей от коронавируса зарегистрировано в Италии — более 13 тысяч.
Всего в мире, по данным университета Джона Хопкинса, число заболевших по состоянию на вторую половину дня 2 апреля приблизилось к 1 миллиону, из них около 500 тысяч — в Европе.
Умерли от COVID-19 в мире более 47 тысяч человек, вылечились — около 200 тыс.
При этом из 30098 умерших в Европе — это люди старше 60 лет, отметил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, которого цитирует Le Monde.
К европейским странам ВОЗ относит 53 государства, включая Россию.
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