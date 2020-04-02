Станет ли частная жизнь новой жертвой коронавируса?

После введения карантинных мер во многих странах органы правопорядка начали следить за передвижениями граждан. Цель такой слежки – выявить и наказать нарушителей, которые подвергают риску не только свое здоровье, но и жизни своих близких. И если во время эпидемии эта цель кажется многим оправданной, то правозащитники обеспокоены тем, что слежка продлится и после завершения эпидемии.

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Благодаря введению связанных с карантином чрезвычайных мер, власти получили возможность следить за гражданами при помощи новых электронных технологий. Слежка используется в странах с разной политической системой, от Китая до Израиля. Во многих странах полиция наблюдает передвижением людей при помощи геолокации. А в США и Европе некоторые провайдеры уже начали открывать властям доступ к частным данным своих клиентов.

Такая практика беспокоит некоторые правозащитные НКО. «Правительства разных стран требуют расширения своих полномочий для борьбы с коронавирусом. Таким образом они вторгаются в нашу личную жизнь, сокращают свободу слова и могут тяжело сказаться на условиях жизни самых незащищенных социальных групп», – говорится в коммюнике Electronic Frontier Foundation.

Власти Гонконга требуют, чтобы вновь прибывающие из-за границы иностранцы носили браслеты с gps-трекером, в Сингапуре используют услуги частных детективов для слежки за людьми, сидящими в карантине. В Израиле этим занимается службы внутренней безопасности «Шин Бет», которая использует данные провайдеров мобильной связи.

В Китае пошли еще дальше: в самом разгаре эпидемии власти стали использовать приложение Ant для контроля за распространением коронавируса. Каждому пользователю Ant присваивается личный QR-код зеленого, желтого или красного цвета. Его необходимо показывать при входе в офисные здания, жилые комплексы и общественный транспорт. Код зеленого цвета означает, что пользователь может свободно пользоваться общественным транспортом и ходить на работу. Обладателя желтого кода могут попросить провести неделю дома. Если цвет кода красный, человека принудительно отправят на двухнедельный карантин. Этот код программа присваивает не только переносчикам вируса, но и тем, кто подвержен риску заражения.

Как сообщает правозащитная организация Freedom House, в связи с распространением коронавируса власти усилили цензуру в интернете, заблокировав несколько сайтов и страниц в социальных сетях. «Мы с тревогой наблюдаем как авторитарные режимы используют Covid-19 в качестве предлога, чтобы ограничить основные права и свободы, выходя за рамки требуемой санитарной безопасности», – заявил агентству France-Presse глава организации Майкл Абрамович.

Некоторые правозащитники напоминают, что после атак в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года власти США приняли так называемый «patriot act», позволяющий следить за частными лицами во имя национальной безопасности. Указанные в этом законе меры действуют до сих пор, а мир сотрясли скандалы, связанные со слежкой (и не только граждан США) Агентства национальной безопасности. Есть риск того, что после эпидемии коронавируса использование чрезвычайных мер слежки за гражданами станет нормой, указывает вице-президент Центра инновационных технологий Брукингского института в Вашингтоне Дарелл Уест. А простые обыватели будут просто ее не замечать, так как привыкнут к слежке за время эпидемии.

Геолокация с мобильного телефона открывает необъятные возможности для слежки и вмешательства в личную жизнь. В начале пандемии коронавируса инженеры всемирно известного Массачусетского технологического института разработали приложение, позволяющее владельцу мобильного телефона определить, находился ли он в контакте с зараженным Covid-19 человеком. При этом точность работы приложения зависит от числа ее пользователей.

Похожую программу предлагают исследователи Корнеллского университета: каждый пользователь может добровольно зарегистрироваться как «носитель» или «не носитель» коронавируса, и при помощи геолокации все подписчики программы получают уведомления о его приближении.

Разработчики базы данных Covid-Watch, созданной при участии Стэнфордского университета, обещают защиту персональных данных, так как в ее основе лежит не геолокация, а обмен информацией при помощи Bluetooth. «Мы разработали программу таким образом, что каждый носитель вируса может отправить сигнал предупреждения окружающим, полностью сохраняя свою анонимность», – говорится на сайте разработчиков. Как пояснила в интервью агентству France-Presse одна из авторов приложения Тина Уайт, оно будет эффективно только в случае, если у Covid-Watch будет много подписчиков.

В Европе также рассматривается возможность слежки за гражданами при помощи мобильного телефона. Как сообщило 25 марта агентство Reuters, восемь провайдеров мобильной связи согласились передавать данные о геолокации своих клиентов Еврокомиссии. Призыв к такому сотрудничеству телекомов с Брюсселем озвучил европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка и информационных технологий Тьерри Бретон.

Представители компаний Orange, Vodafone, Deutsche Telekom, Telefonica, Telecom Italia, Telenor, Telia, et A1 Telekom Austria встретились с еврокомиссаром 23 марта. Было решено, что Еврокомиссия напрямую будет получать данные по геолокации клиентов. По окончании эпидемии коронавируса эти данные будут уничтожены, заверил Reuters представитель Брюсселя.

Европейский орган контроля по защите данных EDPS заявил, что такое сотрудничество не противоречит правилам защиты лично жизни, если соблюдать определенные правила.

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