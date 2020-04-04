В Китае почтили память жертв эпидемии коронавируса

4 апреля в Китае объявили днем национального траура по жертвам COVID-19 REUTERS - CARLOS GARCIA RAWLINS

RFI

4 апреля в Китае объявили днем национального траура по жертвам COVID-19. Государственные флаги приспущены, все развлекательные мероприятия отменены. В 10 утра по местному времени страна замерла на три минуты. В память об умерших прозвучали гудки автомобилей, поездов и кораблей, а также сигнал воздушной тревоги. День траура совпал с традиционными китайским праздником поминовения усопших Цинмином. По официальным данным, в Китае от COVID-19 умерли 3326 человек.