В крупнейших трущобах Индии выявили случаи коронавируса. Власти опасаются новой вспышки

Ранее власти ввели в Индии 21-дневный карантин, однако добиться соблюдения ограничений удается не везде

В крупнейших трущобах Индии в Мумбаи, где плотность населения превышает 250 тысяч человек на квадратный километр, выявили четыре случая коронавируса. Как пишет издание The Hindu, власти города приняли решение оцепить район и поместить на строгий карантин тех, кто контактировал с заболевшими. Эксперты и медики боятся, что в случае, если распространение коронавируса в трущобах не удастся предотвратить, ситуация быстро выйдет из-под контроля: ввести самоизоляцию в густонаселенном квартале невозможно.

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По данным властей, в районе Дхарави, известному по фильму «Миллионер из трущоб», коронавирусом заразились четыре человека, двое из которых скончались. Одним из заболевших оказался 35-летний хирург больницы Вокхардт, где инфекцию выявили как минимум у десяти сотрудников.

Как пишут индийские СМИ, в случае, если коронавирус начнет активно распространяться в трущобах, остановить эпидемию будет крайне сложно. Жители района Дхарви живут семьями в небольших домах на узких улицах с общими туалетами, и соблюдать необходимую для сдерживания эпидемии дистанцию там невозможно. Кроме того, после введения всеобщего карантина в Индии обитатели трущоб, где большая часть населения работает в магазинах, лавках и фабриках, остались без средств к существованию.

«Многие до сих пор не относятся к карантину серьезно, — рассказывает The Hindu представитель местного совета самоуправления Васант Накаше. — Хорошо, что дом, где жил один из заболевших, находится на окраине трущоб. Мы попытаемся усилить контроль за карантином, но большинство населения работает на небольших производствах. Им нужно на что-то жить».

Согласно официальным данным, в Индии число зараженных коронавирусом в субботу, 4 апреля, достигло 2900 человек. От Covid-19 в стране скончались 68 заболевших. Однако это цифра, вероятно, является заниженной: в Индии, где население превышает 1,3 миллиарда человек, провели только 69 тысяч тестов.

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