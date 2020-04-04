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Трамп уволил генерального инспектора спецслужб США, запустившего «украинское дело»

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Генеральный инспектор спецслужб США Майкл Аткинсон
Генеральный инспектор спецслужб США Майкл Аткинсон AFP
Сергей Дмитриев

Президент США Дональд Трамп уволил генерального инспектора спецслужб Майкла Аткинсона. По информации телекомпании CNN, об этом он в пятницу вечером, 3 апреля, сообщил в письме Конгрессу.

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Осенью 2019 года Майкл Аткинсон перенаправил в Конгресс жалобу сотрудника Белого дома по поводу телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого президент США просил украинского коллегу расследовать деятельность в Украине сына Джо Байдена, потенциального кандидата на президентских выборах.

Эта новость привела к серьезному политическому скандалу в США. Палата представителей Конгресса, в которой большинство принадлежит Демократической партии, обвинила главу государства в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию и запустила процедуру импичмента. Однако Сенат, в котором большинство у Республиканской партии поддержал президента.

Аткинсон покинет свой пост через 30 дней. Ранее Д.Трамп уволил бывшего сотрудника Совета национальной безопасности Александра Виндмана и посла США в Евросоюзе Гордона Сондленда. Оба давали показания против Трампа в ходе слушаний в Конгрессе.

В 2017 году Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми в момент, когда его ведомство вело расследование возможных связей представителей Трампа с Россией.

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