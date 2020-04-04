Трамп уволил генерального инспектора спецслужб США, запустившего «украинское дело»

Президент США Дональд Трамп уволил генерального инспектора спецслужб Майкла Аткинсона. По информации телекомпании CNN, об этом он в пятницу вечером, 3 апреля, сообщил в письме Конгрессу.

Реклама Читать далее

Осенью 2019 года Майкл Аткинсон перенаправил в Конгресс жалобу сотрудника Белого дома по поводу телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого президент США просил украинского коллегу расследовать деятельность в Украине сына Джо Байдена, потенциального кандидата на президентских выборах.

Эта новость привела к серьезному политическому скандалу в США. Палата представителей Конгресса, в которой большинство принадлежит Демократической партии, обвинила главу государства в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию и запустила процедуру импичмента. Однако Сенат, в котором большинство у Республиканской партии поддержал президента.

Аткинсон покинет свой пост через 30 дней. Ранее Д.Трамп уволил бывшего сотрудника Совета национальной безопасности Александра Виндмана и посла США в Евросоюзе Гордона Сондленда. Оба давали показания против Трампа в ходе слушаний в Конгрессе.

В 2017 году Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми в момент, когда его ведомство вело расследование возможных связей представителей Трампа с Россией.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться