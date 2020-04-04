Французские власти поменяли мнение о защитных масках: они все же нужны

Эмманюэль Макрон во время визита на фабрику по производству масок

Французский Минздрав призвал жителей страны «по желанию» носить «альтернативные» защитные маски. Об этом в пятницу, 3 апреля, заявил заместитель министра здравоохранения Жером Саломон. Ранее французские власти советовали носить маски только медицинским работникам и заболевшим людям.

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Парижская медицинская академия опубликовала в пятницу рекомендации правительству относительно предстоящего выхода из карантина, предложив ввести обязательное ношение защитных масок в публичных местах. «Даже самодельная маска лучше, чем ничего», — заявил профессор и член Академии Ив Дюбуа. Об этом же говорится в исследовании, опубликованном 3 апреля в журнале Nature.

С призывом носить защитные маски выступил в пятницу и президент США Дональд Трамп. Ранее обязательным ношение масок в общественных местах сделали власти Чехии, Словении и Австрии.

Ранее Всемирная организация здравоохранения и санитарные власти разных стран мира, прежде всего на Западе, говорили о неэффективности использования медицинских масок в повседневной жизни. При этом в восточных странах, например, в Китае, Японии, Таиланде ношение масок является практически обязательным.

ВОЗ напоминает правила ношения защитных масок: «маски являются эффективным средством только в комбинации с регулярной обработкой рук спиртосодержащим антисептиком или водой с мылом». В организации также напоминают, что одну маску не стоит носить более трех часов.

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