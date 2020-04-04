IKEA предложила виртуальные обои с интерьерами для видеоконференций

Шведская IKEA выложила на своем сайте изображения интерьеров, которые можно использовать как виртуальные обои для видеоконференций.

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Многие из оказавшихся на домашнем карантине продолжают работать удаленно. Для поддержки контактов с друзьями и родственниками сейчас часто устраивают виртуальные вечеринки. Не случайно одним из самых популярных в эти дни стало приложение Zoom, позволяющее устраивать групповые видеоконференции. На минувшей неделе Zoom стало абсолютным лидером по числу скачиваний в США. Его загрузили 3,2 миллиона раз.

Однако некоторые люди испытывают неудобства из-за неподходящего или не слишком аккуратного интерьера. Поэтому одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже товаров для дома IKEA предложила несколько вариантов интерьеров для скачивания и использования в качестве виртуальных обоев для видеоконференций.

IKEA, как и многие другие компании, также начала производить маски и другие средства защиты для медработников.

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