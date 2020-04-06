У тигрицы в зоопарке Бронкса выявили COVID-19

У малайской тигрицы в зоопарке Бронкса (Нью-Йорк) выявили COVID-19. Об этом сообщил зоопарк в воскресенье, 5 апреля.

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Положительный тест на COVID-19 у четырехлетней тигрицы Нади подтвердили в Национальной лаборатории ветеринарных служб министерства сельского хозяйства США. «Мы проверили кошку (на коронавирус) с большой осторожностью и гарантируем, что любые знания, которые мы получим о COVID-19, будут способствовать пониманию этого нового коронавируса», — отмечается в сообщении.

У Нади, ее сестры Азул, у двух амурских тигров и трех африканских львов в зоопарке Бронкса начался сухой кашель. У всех снизился аппетит, но в целом чувствуют они себя удовлетворительно. Ветеринары ожидают, что они скоро поправятся.

Однако неизвестно, как болезнь будет развиваться у больших кошек, поскольку разные виды могут по-разному реагировать на новые инфекции. Ни у одного из снежных барсов, гепардов, дымчатого леопарда, амурского леопарда, пумы и сервала нет симптомов вирусной инфекции.

Сообщается, что кошек заразил сотрудник зоопарка, который был бессимптомным переносчиком коронавируса до того, как у него появились симптомы болезни. В настоящее время в четырех зоопарках Общества охраны природы (WCS), приняты профилактические меры, чтобы предотвратить новые случаи заражения. Нью-йоркские зоопарки закрыты для посетителей с 16 марта.

В конце марта стало известно о коте в Бельгии, которого хозяйка заразила коронавирусом. Бельгийский минздрав называет крайне низкой вероятность передачи коронавируса от животных человеку. Случаи заражения собак были зафиксированы в Гонконге.

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