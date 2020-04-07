Впервые с января в Китае за сутки никто не умер от коронавируса

По заявлению властей Китая, впервые с января за сутки в стране не зафиксировано ни одного смертельного случая среди больных, заразившихся коронавирусом. Об этом говорится в ежедневном отчете Национальной комиссии по здравоохранению КНР.

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Пекин утверждает, что сумел остановить распространение коронавируса внутри страны. За последние сутки в Китае зафиксировано 32 новых случая заражения коронавирусом, все новые случаи выявлены у прибывших из-за границы.

Согласно официальным данным, первая смерть пациента с коронавирусной инфекцией произошла в Китае 11 января. С начала распространения нового вируса в стране выявлены 81 740 случаев заражения. 77 167 человек выздоровели, еще 3331 человек умер.

Официальные данные властей о количестве смертей в Китае подвергались сомнениям. Журналисты полагают, что цифры были сильно занижены. Местные жители сравнили число выданных погребальных урн с обычными показателями смертности и пришли к выводу, что от коронавируса могли умереть 26 тысяч человек.

28 марта власти начали постепенно снимать карантин в китайском городе Ухань, который был первоначальным очагом распространения коронавируса. Полностью отменить карантин планировалось к 8 апреля. На 6 апреля в городских больницах оставалось еще около 500 пациентов с Covid-19.

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