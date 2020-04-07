Для борьбы с фейками о коронавирусе WhatsApp ограничил пересылку сообщений

WhatsApp ограничил пересылку сообщений для борьбы с фейками о коронавирусе.

Отныне сообщения в мессенджере WhatsApp можно будет пересылать только в один чат одновременно. Такое решение сервис принял, чтобы бороться с распространением недостоверной информации о коронавирусной инфекции. Об этом 7 апреля сообщили в блоге компании.

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«Мы знаем, что многие пользователи пересылают полезную информацию, а также смешные видео, мемы, цитаты и молитвы, которым придают особое значение, — говорится в сообщении компании. — Тем не менее, мы заметили, что количество случаев пересылки сообщений существенно возросло. Многие пользователи обеспокоены этим фактом, поскольку это может способствовать распространению дезинформации».

Ранее, в январе 2019 года, WhatsApp уже ограничивал пересылаемые сообщения до пяти чатов одновременно, с той же целью — ограничить распространение фейков.

Во Франции на фоне эпидемии через социальные сети, в том числе через пересылаемые сообщения в WhatsApp, распространяются теории заговора о происхождении коронавирусной инфекции.

В России с 1 апреля действует закон об уголовной ответственности за распространение недостоверной информации о коронавирусе.

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