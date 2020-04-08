Дональд Трамп пригрозил ВОЗ сокращением американского финансирования

Американский президент Дональд Трамп пригрозил Всемирной Организации Здравоохранения возможным сокращением финансирования со стороны США. Об этом во вторник вечером, 7 апреля, сообщило агентство Bloomberg.

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По мнению Трампа, ВОЗ ошиблась с рекомендацией оставить границы с Китаем открытыми на ранней стадии эпидемии COVID-19. Президент упрекнул организацию в «китае-центричности» и напомнил, что она в значительной мере финансируется Соединенными Штатами. В связи с этим, по мнению американского лидера, стоит изучить вопрос сокращения дотаций на перспективу. «Я не говорю, что сделаю это. Но мы рассматриваем такую возможность», — уточнил Трамп во время брифинга по коронавирусу в Белом доме 7 апреля.

США действительно являются крупнейшим финансовым донором ВОЗ: в 2020 году Конгресс выделил около 123 миллионов долларов в бюджет организации, а в 2017 американский взнос превысил 400 миллионов долларов.

Как сообщает Bloomberg, в министерстве иностранных дел КНР в среду, 8 апреля, выразили поддержку ВОЗ и осудили заявления Дональда Трампа. По мнению представителей МИД Китая, сокращение американского финансирования негативно скажется на сотрудничестве стран в борьбе с пандемией.

Напомним, в конце января глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус объявил вспышку возникшего в Китае коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба, но при этом выступил против введения ограничений движения пассажирского транспорта, грузоперевозок и торговли с регионами, пострадавшими от вспышки COVID-19, в том числе — с Китаем.

По информации специалистов Университета Джонса Хопкинса, ведущих учет случаев инфицирования коронавирусом, к 8 апреля в США зафиксировано почти 400 тысяч заражений. Наиболее сильно эпидемия ударила по Нью-Йорку, где скончались более 4000 человек.

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