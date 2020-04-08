Маски дадут не всем: какая борьба идет за самый дефицитный материал на планете

Представитель Генштаба США, контр-адмирал Джон Полоучик (на фото справа) заявил, что «правительство прочесывает планету» в поиске «индивидуальных средств защиты» для американцев.

Пока почти повсюду в мире — от Атлантики до Владивостока, от Токио до Вашингтона — катастрофически не хватает масок, «китайская мастерская» работает круглые сутки, чтобы удовлетворить спрос. Властям разных стран приходится «сражаться» с конкурентами, чтобы обеспечить хотя бы врачей.При этом в последние дни медики и представители властей все чаще стали говорить о том, что и «просто людям» тоже желательно выходить на улицу только в масках. Но когда их будет хватать на всех при таком дефиците на рынке?

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Почему нельзя обойтись без китайской «фабрики масок»

5 апреля представитель Главного таможенного управления КНР Цзинь Хай обнародовал данные: с начала марта Китай поставил в другие страны «предметов медицинского назначения на сумму 10,2 млрд юаней (около 1,43 млрд долларов США)». В том числе — «3,86 млрд медицинских масок».

Для того, чтобы понять, много это или мало, можно сопоставить цифру с той, что обнародовал президент Франции: приехав на французскую фабрику по производству масок в Сен-Бартелеми- д’Анжу, Эмманюэль Макрон заявил, что Франции требуется 40 миллионов штук в неделю (вместо 4 млн, как в «мирное время») — то есть, более 160 млн в месяц.

И пока речь идет, в основном, о врачах: во Франции решение об об обязательном ношении масок для всех еще не принято (хотя распоряжения уже кое-где появились на местном уровне, например, в парижском пригороде Со).

В последние дни все чаще озвучиваются мнения о том, что маски «как минимум, не помешали бы» любому.

3 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которая по-прежнему настаивает на том, что здоровым людям носить маски не нужно, несколько смягчила позицию. «Мы должны сохранить медицинские и хирургические маски для тех, кто на первой линии» (то есть, в первую очередь для медиков), но их использование всеми остальными людьми «само по себе не является плохой идеей», — цитирует Reuters исполнительного директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана.

В тот же день французская Национальная медицинская академия отметила, что «всеобщее использование масок было бы логичным дополнением существующих санитарных мер». «Выясняется, что маски более необходимы, чем предполагалось некоторое время назад», — заявил на радио francetvinfo инфекционист и член академии Франсуа Брикер.

Тем не менее, в правительстве Франции агентству Reuters заявили, что пока «доктрина не меняется», — подчеркнув, впрочем, что «внимательно следят» за изменением позиции ВОЗ и готовы, «при необходимости», распространить эту меру «на более широкий круг граждан».

Некоторые представители оппозиции находят в заявлениях властей лишь одну «реальную причину»: «Почему нет (обязательного) ношения масок в нашей стране? Потому что у нас нет масок», — заявил 6 апреля в интервью Europe 1 депутат из партии «Республиканцы», зампред информационной комиссии Национального собрания по коронавирусу Эрик Сьотти. «Правительство должно было бы признать это», «а не распространять абсолютную неправду» о «бесполезности» или «вредности» масок для здоровых людей, — заявил депутат.

Прав или не прав депутат относительно истинной мотивации властей, но тот факт, что дефицит существует, никто не отрицает.

«Почему нет (обязательного) ношения масок во Франции? Только потому что у нас не хватает масок», — говорят представители оппозиции. На фото: президент Макрон на фабрике в Сен-Бартелеми- д’Анжу. © 路透社图片

Эмманюэль Макрон пообещал в ходе визита на фабрику, что страна «к концу апреля сможет производить примерно 15 миллионов масок в неделю». С учетом того, что одним только медикам нужно не менее 40 млн в неделю, становится понятно, что Франция сама не справится.

Впрочем, как и многие другие страны мира — в том числе, Россия, где ситуация хуже: по данным «Эха Москвы», многие государственные больницы для покупки самых необходимых материалов (защитных халатов, масок, перчаток) обращаются в неправительственные благотворительные фонды.

«Вирус будет разбит. Победа будет за нами!»

Китай, конечно, поставляет миру эти материалы за деньги, не забывая, впрочем, и о благотворительных жестах. Как в случае с поставкой в Россию партии в 25,5 тонн медицинских материалов. «На упаковках можно прочитать лозунг на китайском и русском языках: «Вирус будет разбит. Победа будет за нами!», — сообщило официальное китайское издание.

С января в Китае появилось 3000 новых производств по изготовлению масок (вдобавок к 4000 существовавшим). К концу февраля страна производила 110 миллионов масок в день — в пять раз больше, чем еще за месяц до того. С тех пор производство увеличилось, подчеркивает Le Monde: одна только автомобильная компания BYD сейчас выпускает 10 миллионов штук ежедневно. Конечно, это самое большое производство в мире, но все-таки сравните с французским планом «15 млн в неделю» на всю страну.

«Правительство прочесывает планету»

В некоторых странах критикуют качество китайского товара: например, в Нидерландах 28 марта заявили, что 600 тысяч масок из полученной партии в 1,3 млн «не соответствуют нормам», были жалобы в Бельгии, в Испании…

После этого официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин назвала «безответственным стремление отдельных СМИ создавать шумиху вокруг так называемых „проблем с качеством“». «Перед отправкой китайские предприятия уведомили голландскую сторону, что данные маски не предназначены для медицинского использования», — заявили в МИД, подчеркнув, что «Китай, преодолевая собственные трудности, старается удовлетворить острые потребности» других стран.

Впрочем, отвергая обвинения насчет качества, МИД КНР все же отметил, что «компетентные ведомства страны совсем недавно» (с 31 марта) «ввели более строгие меры надзора».

Как бы то ни было, в ситуации острого дефицита правила диктуют поставщики. О том, насколько серьезна борьба, RFI пунктирно сообщало 2 апреля в материале «Американцы в Китае перекупают наши маски...».

Позднее в тот же день представитель Генштаба США, контр-адмирал Джон Полоучик, отвечающий за поставки в страну медицинских материалов для борьбы с эпидемией, заявил, что «правительство прочесывает планету» в поиске «индивидуальных средств защиты». Ежедневно на брифинге адмирал отчитывается перед нацией о том, сколько самолетов, с каким количеством масок, респираторов и перчаток было отправлено в США за сутки.

В условиях ажиотажа на рынке поставщики требуют 100% предоплаты. Но и это не дает гарантии того, что ваш товар не перекупит кто-то другой. REUTERS - Dado Ruvic

В условиях ажиотажа на рынке поставщики требуют немедленной 100% предоплаты, рассказал Le Monde Мельвин Жерар, консультант по торговым связям в Китаем.

Но и это не дает полной гарантии того, что ваш товар не перекупит кто-то другой.

Валери Пекресс, глава парижского региона Иль-де-Франс, столкнувшись с тем, что заказанную партию масок перехватил в Китае «более щедрый покупатель», обратилась за помощью к китайской диаспоре. «Приходится сражаться», но «мы смогли обеспечить поставки, благодаря франко-китайской общине региона Иль-де-Франс», — рассказала госпожа Пекресс в интервью радио France Bleu.

Дипломатия сбросила маски

В нервной обстановке неудовлетворенных потребностей возникают дипломатические скандалы.

Сенатор внутренних дел Берлина Андреас Гайзель обвинил США в «современном пиратстве», заявив изданию Tagesspiegel, что груз китайских медицинских товаров, предназначавшийся для поставки в столицу Германии, был «перехвачен» американцами в Бангкоке.

Другой пример приводит Le Monde: «раздражение премьер-министра Канады Джастина Трюдо» вызвало заявление предприятия из Миннесоты, имеющего производства в Китае. Представители предприятия рассказали о том, что администрация Белого дома требует от них прекратить поставки в Канаду и Латинскую Америку и отправлять всю продукцию только в США.

Первая мировая «масочная война» еще явно не закончена. REUTERS - Evgenia Novozhenina

Наконец, только спустя месяц удалось уладить «масочный инцидент» между Францией и Швецией. 4 апреля министр иностранных дел Швеции Анн Линде объявила: «Благодаря усилиям правительства, Франция сняла ограничения на экспорт масок Mölnlycke».

Причина «прискорбной помехи», возникшей в «доселе великолепных (шведско-французских) дипломатических отношениях» (как назвала их посол Швеции в Париже Вероника Ванд-Даниельссон) — в решении французских властей с 3 марта на время «реквизировать» находящиеся на территории Франции склады и фабрики по производству масок.

В итоге 4 миллиона масок, сделанных во Франции на фабрике шведской фирмы Mölnlycke, 5 марта были «заблокированы» на складе в Лионе. По данным журнала L’Express, три четверти этой партии предназначались для поставок в другие страны Европы, в том числе, в наиболее пострадавшие — Испанию и Италию.

Через две недели, после «переговоров на министерском уровне», французский Генеральный секретариат обороны и национальной безопасности все-таки позволил отправить половину груза, пишет Le Monde, а дальше ситуация «снова заблокировалась, несмотря на все более и более настойчивое давление из Стокгольма».

«Мы понимаем, что Франция в трудном положении», но «одна страна не должна принимать односторонние решения, которые усложняют ситуацию в других государствах ЕС», — подчеркнула Вероника Ванд-Даниельссон.

4 апреля шведская компания в своем сообщении подчеркнула, что урегулировать инцидент и снять запрет на экспорт масок помогли «решающие усилия премьер-министра Швеции Стефана Лёвена».

Но, несмотря на отдельные перемирия, первая мировая «масочная война», в которой армиями поставщиков руководят контр-адмиралы и генеральные секретариаты обороны и нацбезопасности, еще явно не закончена.

В последние дни все чаще озвучиваются мнения о том, что маски «как минимум, не помешали бы» никому. На фото: девушки в китайском городе Ухане, на «родине» коронавируса. REUTERS - ALY SONG

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