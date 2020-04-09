В Австралии нашли подавляющее коронавирус лекарство

Ученые из австралийского Мельбурна выяснили, что антипаразитный препарат ивермектин почти полностью подавляет коронавирус в инфицированной клетке за двое суток. Результаты лабораторного исследования (in vitro) были опубликованы в издании Antiviral Research.

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Ученые из университета Монаша и Королевской больницы в Мельбурне протестировали воздействие ивермектина на клетки, инфицированные SARS-CoV-2. Клетки обработали ивермектином через два часа после инфицирования.

После добавления одной дозы антипаразитного лекарства количество вирусной РНК за сутки снизилось на 93%, за две суток — на 99,8%. Препарат снизил содержание коронавируса в клетке примерно в пять тысяч раз за 48 часов по сравнению с контрольными образцами. Эффективность препарата для лечения коронавируса предстоить проверить в ходе испытаний на людях.

При этом ивермектин не оказал токсичного влияния на образцы. Австралийские ученые отмечают, что это лекарство продемонстрировало свою безопасность при применении человеком. Его назначают для лечения ряда паразитных болезней: чесотки, миазы и других. Ивермектин одобрен американским минздравом и фигурирует в последнем примерном перечне основных лекарственных средств ВОЗ. Препарат также применяется в ветеринарии.

Пока нет лекарств с научно подтвержденной эффективностью против COVID-19. По всему миру тестируют ряд препаратов.

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