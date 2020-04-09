Корабль «Союз МС-16» успешно стартовал к МКС с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16» отправилась к Международной космической станции с космодрома Байконур. Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном в четверг, 9 апреля, на сайте агентства Роскосмос.

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На борту корабля находятся космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и астронавт NASA Кристофер Кэссиди. Сообщается, что это был первый запуск «Союза-2.1а» с экипажем, ранее ракету использовали при запуске грузовых кораблей. В Роскосмосе отмечают, что «Союз МС-16» успешно вышел на орбиту и продолжает полет к МКС. Экипаж присоединится к команде своих коллег — космонавту Роскосмоса Олегу Скрипочке и астронавтам NASA Эндрю Моргану и Джессике Меир, которые должны будут в свою очередь покинуть МКС и вернуться на Землю 17 апреля. Согласно программе полета, Иванишин, Вагнер и Кэссиди пробудут в космосе 196 суток.

Эпидемия коронавируса внесла коррективы в подготовку запуска, многие традиционные ритуалы были отменены. К примеру, экипаж не провожали в полет близкие родственники, а на космодром не допустили журналистов. Традиционная пресс-конференция перед запуском прошла по видеосвязи.

Перед каждым полетом основной экипаж и дублеры находятся на обязательном карантине, затем перед полетом возлагают цветы на могилу Юрия Гагарина у Кремлевской стены. В этот раз экипаж был изолирован с 12 марта на территории Звездного городка, а ритуал возложения цветов был отменен, чтобы не подвергать команду дополнительному риску заражения коронавирусом.

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