Коронавирус и экономика: как научиться жить независимо от Китая

Санитарный кризис мирового масштаба выявил слабые стороны европейской экономики, одна из которых – чрезмерная зависимость от Китая. Во Франции в некоторых областях она достигает 80%. О том, какие экономические уроки преподала пандемия коронавируса и как можно жить независимо от Китая – в материале RFI.

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Статистика зависимости

Китай является вторым после Германии экономическим партнером Франции. Ежегодный импорт китайских товаров составляет 53,8 млрд евро. В прошлом году дефицит французской торговли с КНР составил почти 33 миллиарда евро. Треть импорта приходится на информатику и электронику, 20% составляет продукция легкой промышленности, 7% приходится на машиностроение, еще меньше — на металлургию и другие товары.

О зависимости французской экономики от Китая можно судить и по следующим цифрам: 80% действующих веществ медикаментов, а также печатных плат и половина детских игрушек для французов производится в Китае. Четверть текстильной продукции во Франции имеет также китайское происхождение, 20% автомобильных запчастей экспортируются из Китая, а китайские туристы тратят во Франции на 40% больше остальных.

Многие годы Париж пытался выровнять в свою пользу внешнеторговый баланс. Такую цель ставил перед собой экс-президент Франсуа Олланд, посетивший Китай в 2013 году. Исправить ситуацию намеревался и Эмманюэль Макрон, отправившийся пять лет спустя в Поднебесную подписывать многомиллиардные контракты. Однако пока что в этой экономической «схватке» побеждает Китай. Дефицит торгового баланса растет и на общеевропейском уровне. Хоть ЕС и является третьим поставщиком Китая (200 млрд евро), но Пекин поставляет в европейские страны товары на общую сумму 360 млрд евро. Таким образом, торговый дефицит составляет почти 80% в пользу КНР.

О проблеме чрезмерной зависимости от Китая некоторые французские экономисты с тревогой говорили и раньше. Но тревога стала еще более очевидной в связи с эпидемией коронавируса, из-за которой мировая экономика терпит многомиллиардные потери.

Для французского финансиста Никола Гетцмана, сложившаяся ситуация — повод пересмотреть экономические отношения с Китаем. Об этом он написал на страницах правой газеты Le Figaro еще в феврале этого года.

«Погрузившись в культуру свободной торговли, которая берет верх над их политическими интересами, Брюссель, Берлин и Париж, продолжая отстаивать стратегию конкурентоспособности, оказались в ловушке своей собственной игры. Производить товары с низкой себестоимостью в диктаторской стране, на 60% зависящей от угля и все больше заявляющие о своих геополитических претензиях, становится не только политически менее приемлемым, но и экономически опасным», — полагает французский эксперт.

О том, что Евросоюз платит сегодня высокую цену за свою «недальновидную политику глобализации», в конце марта на страницах Le Figaro написал и французский экономист Андре Гржебин.

Он, в частности, подчеркнул важность произнесенных 16 марта 2019 года слов президента Франции Эмманюэля Макрона: «Пандемия коронавируса показала, что некоторые товары и услуги должны существовать вне законов рынка. Передать другим нашу сферу питания, лечения, обороны — это безумие. Нам необходимо восстановить контроль».

На днях французский министр экономики Брюно Ле Мэр также заявил о необходимости усилить экономический суверенитет Франции и снизить зависимость стратегических областей от ряда иностранных держав. «Мы не можем позволить того, чтобы 80% действующих веществ потребляемых нами лекарств производились за рубежом», — заявил глава французского экономического ведомства.

Парацетамол: одна упаковка на руки

Впрочем, вряд ли известная уже многие годы статистика нуждается в еще более подробном изучении, чего требует Брюно Ле Мэр, чтобы предпринять срочные и эффективные меры по снижению зависимости от Китая. Еще в 2015 году влиятельная британская газета The Economist написала о том, что «КНР производит 80% кондиционеров, 70% телефонов и 60% обуви всей планеты». Пять лет спустя на фоне пандемии коронавируса западные страны осознают, что Китай почти полностью контролирует и такую стратегически важную сферу, как производство медикаментов.

Об уязвимости фармацевтического сектора свидетельствуют принятые недавно меры. С 18 марта во Франции ограничили продажу парацетамола в аптеках, а в интернете и вовсе запретили. На одного пациента полагается всего одна упаковка этого болеутоляющего лекарства, которое рекомендуется для лечения симптомов COVID-19. Парацетамол производится в основном в Китае, а 80% действующих веществ производимых в ЕС медикаментов поставляются из азиатских стран.

Вот уже десять лет, как Национальная фармацевтическая академия Франции призывает перенести обратно на родину производство сырья, в частности для вакцин, антибиотиков и противораковых препаратов. Большинство медицинских средств и оборудования больше не производятся во Франции. В 2018 году французский Сенат обнародовал доклад о дефиците медикаментов и вакцин. В документе, в частности, говорилось о проблеме чрезмерного аутсорсинга и зависимости от внешних поставок. В контексте пандемии кризис проявляется не только в нехватке масок, антисептиков и аппаратов искусственной ветиляции легких.

В области машиностроения, электроники, фармацевтики вот уже несколько недель как прекратились поставки из Китая и опустели склады. Фармацевтическая французская компания Sanofi, а также европейская авиастроительная компания Airbus уже ищут возможности, как передислоцировать часть своего производства во Францию и Европу. Но в случае Airbus новые заводы на французском севере, а также в Германии планируются открыть не раньше 2022 и 2024 годах.

Пока на Западе думают над тем, как снизить свою зависимость от Китая, Пекин по прежнему продолжает использовать маски в качестве дипломатического оружия. Финансисты уверены в том, что коронавирус станет причиной нового мирового экономического кризиса, а власти Франции уже предупредили о том, что рецессия достигнет такого уровня, которого страна не знала с 1945 года.

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