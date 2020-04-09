СМИ: страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки

Страны ОПЕК+ договорились ограничить добычу нефти в целом на 10 млн баррелей в сутки в мае—июне. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник, участвующий в переговорах. Ранее о договоренностях участников встречи ОПЕК+ сообщило также со ссылкой на свои источники агентство Bloomberg.

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В четверг, 9 апреля, министры энергетики стран-членов ОПЕК и России приступили к переговорам по снижению объемов добычи нефти. Встреча проходит в формате видеоконференции.

Для России и Саудовской Аравии это означает снижение на 23% от своих уровней добычи, добавил собеседник агентства. Правило по сокращению добычи по-прежнему не будет распространяться на Иран, Ливию и Венесуэлу.

Агентство Reuters со ссылкой на источник сообщало, что Саудовская Аравия была готова сократить добычу на четыре млн баррелей в сутки с уровня апреля, когда объем добычи достиг рекордных 12,3 млн.

Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти завершилось в конце марта. Продлить его не удалось из-за разногласий России и Саудовской Аравии. Новости о возможном соглашении ОПЕК+ привели 9 апреля к росту мировых цен на нефть, а также к подорожанию российского рубля.

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