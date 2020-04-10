Коронавирус повторно нашли у выздоровевших пациентов в Южной Корее

Ранее в Южной Корее за сутки выявили 27 случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии там выздоровели большинство пациентов

Южная Корея сообщила о повторном выявлении коронавируса у 91 выздоровевшего пациента. Как заявили власти страны, инфекцию зафиксировали у людей, которые до этого сдали отрицательный тест на COVID-19. Почему именно это произошло, неясно: по мнению представителей профильного ведомства из Сеула, вирус мог находиться в «спящем» состоянии в организме зараженных, а после вновь активироваться.

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Как рассказали в южнокорейском центре по контролю и профилактике заболеваний, коронавирус выявили повторно через относительно короткое время после негативного теста. Поэтому они едва ли могли заразиться COVID-19 повторно.

«Мы все больше уверены в том, что возможной причиной этого явления стала повторная активация вируса, — отметил директор центра Чон Юн Кен в комментарии Bloomberg. — Во многих случаях пациенты сдавали отрицательный тест, а на следующий день у них вновь находили коронавирус». Как именно и почему произошла активация вируса, неизвестно.

При этом южнокорейские ученые подчеркнули, что продолжают исследовать случаи повторного выявления вируса. Как пишет агентство Рёнхап, они проводят дополнительные лабораторные тесты для случаев повторного выявления коронавируса. Такие анализы отличаются большей точностью, однако могут занять до двух недель.

Ранее СМИ сообщали о похожих случаях в Китае. В Ухане коронавирус у зараженных находили через две недели после излечения. Одной из версий того, почему это происходит, исследователи называли недостаточное качество первоначальных тестов, которые могли не выявить коронавирус в организме.

Способность повторно активироваться и находится в «спящем» состоянии есть только у небольшой части вирусов, в том числе у ВИЧ и герпеса. Это связано с особенностью их жизненных циклов, который позволяет вирусам находиться в клетках и не проявлять себя долгое время. Обладает ли коронавирус таким свойством, неизвестно.

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