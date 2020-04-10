Мексика и США договорились снизить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+

Вашингтону и Мехико удалось договориться о снижении добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что США готовы поддержать страну и взять на себя сокращение нефтедобычи на 250 тысяч баррелей в сутки. Мексика же сократит добычу на 100 тысяч баррелей вместо 400 тысяч, предложенных в рамках договоренностей ОПЕК+.

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Как отметил Андреc Мануль Лопес Обрадор, во время встречи ОПЕК+ от Мексики требовали излишне большого сокращения добычи нефти в процентном соотношении — такого же, как от России и Саудовской Аравии. Теперь общее сокращение добычи, учитывая ту часть, которую возьмет на себя США, составит 350 тысяч баррелей. Это на 50 тысяч меньше, чем тот объем, на котором настаивали страны ОПЕК+.

В Кремле сделку ОПЕК+ назвали состоявшейся. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва «никоим образом не проигрывает» от условий соглашения, несмотря на то, что теперь России придется сократить добычу на объем, почти в 10 раз больший, чем тот, который обговаривался на проваленных переговорах между Россией и Саудовской Аравией в марте. «Здесь нет проигравших», — отметил Песков, добавив, что иначе мировая экономика «могла бы погрузиться в хаос». Как сообщает Reuters, и России, и Саудовской Аравии придется сократить добычу на 2,5 миллионов баррелей в сутки.

Ранее на фоне заявления президента Мексики в формате видео-конференции стартовала встреча министров энергетики стран G20, которые должны обсудить кризис на нефтяном рынке.

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