В Китае собрались запретить поедание мяса собак

В связи с пандемией COVID-19 в Китае уже запретили торговлю и поедание «диких животных» и собираются перевести собак из разряда «скота» в категорию «домашних питомцев», несъедобных для человека.

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24 февраля китайские власти запретили торговлю и поедание диких животных из-за подозрений, что новый коронавирус впервые передался человеку от одного из видов, продававшегося на рынке в Ухане.

Однако возникла путаница, так как власти не определили какие именно животные считаются «дикими». 28 февраля в министерстве сельского хозяйства уточнили, что «традиционный» домашний скот и птица (свиньи, крупный рогатый скот, овцы) под запрет не подпадают. Не запрещены для разведения и поедания также голуби и кролики, которых давно выращивают на фермах, «что помогает бороться с бедностью на местном уровне».

В среду, 8 апреля, министерство сельского хозяйства Китая обнародовало черновик «национального каталога генетических ресурсов животных», в котором перечислены виды, годные для разведения, торговли, поедания, использования в медицинских целях. К «традиционному скоту» отнесли 18 видов: свиней, буйволов, овец, коз, лошадей, ослов, верблюдов, кроликов, домашнюю птицу (кур, уток, гусей, индеек, голубей, перепелов) и так далее. В список «специализированного скота» входят в общей сложности 13 видов: разные виды оленей, альпаки, цесарки, фазаны, куропатки, кряквы, страусы. Среди «специализированного скота», не разрешенного к поеданию: норки, лисы, еноты.

Китайский минсельхоз особо отметил, что из списка «скота» исключены собаки, которых «в связи с прогрессом человеческой цивилизации и заботой о животных» во всем мире считают домашними питомцами. В каталоге скота нет и кошек. Проект вынесли на общественное обсуждение, отзывы собирают до 8 мая.

В ведомстве подчеркивают, что каталог основан на китайской практике животноводства, а виды, которые в него вошли, долгое время разводились человеком, важны для пищевой безопасности и соответствуют привычкам питания в разных регионах Китая.

Что касается, собак, поедание их мяса в настоящий момент не является в Китае незаконным, но крайне миноритарно и вызывает нарастающее неодобрение общества. Шэньчжэнь стал первым городом в Китае, где в этом году издали запрет на поедание собак и кошек.

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