Google и Apple разработают систему отслеживания зараженных коронавирусом

Американские компании Apple и Google объявили о совместной разработке технологии, которая позволит определять, с кем контактировали зараженные коронавирусом.

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Как сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальных сайтах Apple и Google, компании решили объединить усилия, «чтобы помочь правительствам и учреждениям здравоохранения сократить распространение вируса».

«Помощь» в виде создания технологии отслеживания контактов пользователей планируется оказать в два этапа.

К маю компании планируют выпустить интерфейсы прикладного программирования (API), «обеспечивающие взаимодействие между устройствами Android и iOS» при помощи «официальных приложений органов здравоохранения». «Эти официальные приложения будут доступны для загрузки пользователями через соответствующие магазины приложений», — сообщается в релизе.

На втором этапе, который может продлиться несколько месяцев, компании поработают над созданием Bluetooth-платформы для отслеживания контактов, которая будет встроена непосредственно в операционную систему.

«При этом конфиденциальность и безопасность пользователей являются центральными элементами проекта», — заверили разработчики, пообещав, что будут «открыто публиковать информацию» общественность о ходе своей совместной работы.

Агентство Bloomberg подчеркивает, что операционными системами Apple и Google пользуются 3 миллиарда человек. От последствий коронавируса по всему миру умерли уже более 100 тысяч человек.

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