В США впервые в истории объявили режим масштабного бедствия по всей стране

11 апреля Соединенные Штаты вышли на первое место в мире по числу жертв коронавируса.

В Соединенных Штатах впервые в истории введен режим масштабного бедствия во всех 50 штатах. Это связано с эпидемией коронавируса.

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Как сообщил телеканал Fox News, соответствующую декларацию для штата Вайоминг утвердил в субботу, 11 апреля, президент страны Дональд Трамп. Это означает, что отныне режим масштабного бедствия введен на всей территории страны.

«После подписания декларации для Вайоминга президент впервые в истории объявил, что режим масштабного бедствия существует сразу во всех 50 штатах. Президент продолжает удовлетворять потребности каждого губернатора, чтобы защитить здоровье всех американцев», — написал заместитель пресс-секретаря президента США Джадд Дир.

В субботу, 11 апреля, Соединенные Штаты вышли на первое место в мире по числу жертв коронавируса.

К утру 12 апреля, согласно данным Университета Джона Хопкинса, в США насчитывалось 530 тысяч случаев COVID-19. От его последствий в стране скончались уже более 20 тысяч человек.

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