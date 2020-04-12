Не время для равнодушия: папа Франциск призвал мир к солидарности в условиях пандемии

В ходе своего пасхального послания Urbi et orbi 12 апреля папа римский Франциск помолился за всех, кто умер или пострадал от коронавируса, призвал ослабить международные санкции, списать долги бедным странам и прекратить войны. «Равнодушие, эгоизм, разделения, забвение, — это поистине слова, которых мы не хотим слышать в этот период», — подчеркнул понтифик.

Реклама Читать далее

Из-за пандемии традиционная пасхальная месса в Ватикане была отменена. Впервые Папа римский обратился с пасхальным благословением Urbi et orbi («к городу и к миру») не с балкона собора Святого Петра перед многотысячной толпой, а внутри почти пустого собора. Папское благословение транслировали ряд телеканалов. Оно также доступно онлайн.

«Для многих это будет Пасха одиночества, которая проходит посреди траура и множества неудобств, созданных пандемией, физическими страданиями и экономическими проблемами», — отметил папа Франциск.

Он помолился за тех, кого непосредственно затронула пандемия и пожелал обрести утешение и надежду тем, кто терпит испытания, особенно пожилым и одиноким людям. Понтифик вспомнил о людях, находящихся «в ситуации особенной уязвимости, например, кто работает в лечебных учреждениях, кто живет в казармах или в тюрьмах», а также о неимущих и беженцах, которым еще труднее стало доставать блага первой необходимости и получать лечение.

Особое внимание папа римский уделил врачам, медсестрам и медбратьям, которые спасают жизни, а нередко приносят в жертву собственное здоровье. «К ним, как и к тем, кто усердно трудится, чтобы обеспечить главные услуги, необходимые для жизни общества, к правоохранительным органам, к военным, которые во многих странах способствовали облегчению страданий и трудностей населения, обращена наша мысль, полная любви и благодарности», — сказал понтифик.

«Сейчас не время для равнодушия, поскольку весь мир страдает и должен собраться воедино, чтобы противостоять пандемии», — подчеркнул папа римский. По его словам, перед Евросоюзом сейчас стоит «эпохальный вызов». Он призвал Европу к солидарности, которая помогла континенту «воскреснуть» после Второй мировой войны. Он также призвал списать задолженности беднейших государств и ослабить международные санкции, «затрудняющие странам, на которых они наложены, оказывать должную поддержку своим гражданам».

Средства, затрачиваемые на производство оружия, папа Франциск предложил направить на спасение жизней. Он также пожелал, чтобы нынешняя пандемия стала временем, когда будет положен конец войнам и конфликтам, в том числе на Ближнем Востоке и на востоке Украины.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться