Прибывший для эвакуации французов самолет Air France был обстрелян в аэропорту Республики Конго

Лайнер авиакомпании Air France, прибывший в субботу для репатриации французских граждан, попал под обстрел в аэропорту столицы Республики Конго Браззавиле. Власти Конго заявили о «серьезном» инциденте.

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Как сообщает агентство France-Presse со ссылкой на авиакомпанию Air France, самолет попал под обстрел, и на его обшивке есть следы от огнестрельного оружия. Подробности инцидента компании не известны.

Самолет Airbus A330 должен был в воскресенье забрать французских граждан из Республики Конго в рамках плана по репатриации из-за эпидемии коронавируса. Намеченный на 12 апреля рейс в аэропорт Париж-Шарль-де-Голль был отложен до понедельника для проверки самолета. Во время обстрела самолет находился в аэропорту, ни пассажиров, ни экипажа на борту не было, сообщили агентству France-Presse местные власти.

Министр иностранных дел Республики Конго выразил сожаление по поводу произошедшего «серьезного инцидента» в адрес своего французского коллеги Жан-Ива Ле Дриана. «Министр хотел передо мной извиниться от имени всего правительства, и я охотно принял эти извинения», – сообщил в свою очередь посол Франции в Браззавиле Франсуа Барато.

Анонимный источник конголезских властей сообщил агентству France-Presse, что «инцидент» связан с перестрелкой между агентом местной разведки и его начальником. «Агент стрелял в состоянии алкогольного опьянения», – сообщил источник.

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