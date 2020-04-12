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«Я им обязан жизнью»: Бориса Джонсона врачи выписали из больницы

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«Я никогда не смогу в достаточной степени отблагодарить» врачей, — завил Джонсон перед выпиской.
«Я никогда не смогу в достаточной степени отблагодарить» врачей, — завил Джонсон перед выпиской. POOL/AFP/File
RFI

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в воскресенье, 12 апреля, выписали из лондонской больницы, где он находился вследствие заражения коронавирусом. О выписке сообщила радиостанция Europe 1 со ссылкой на заявление кабинета главы британского правительства.

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Как сообщило агентство Reuters, незадолго до выписки кабинет передал заявление премьера, поблагодарившего сотрудников больницы Сент-Томас, где он проходил лечение. 

«Я их никогда не смогу в достаточной степени отблагодарить. Я им обязан жизнью», — завил Борис Джонсон.

Напомним, премьер-министра Великобритании доставили в расположенную в центре Лондона больницу 5 апреля.

С 7 по 9 апреля глава правительства находился в отделении интенсивной терапии.

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