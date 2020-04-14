ВОЗ: Пандемия коронавируса в мире еще не достигла пика

Пандемия коронавируса еще не добралась до пика, заявили в ВОЗ 14 апреля

Пандемия COVID-19 пока не достигла своего пика в мире. Об этом во вторник, 14 апреля, заявила официальная представительница Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис на брифинге в Женеве, передает Reuters.

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По словам Маргарет Харрист, 90% случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день приходится на Европу и Соединенные Штаты. В Европе при этом ситуация неоднородная. Если в Италии и Испании число ежедневно выявляемых новых случаев заражения снижается, то эпидемия продолжает набирать обороты, например, в Великобритании и Турции.

Тем временем в некоторых европейских странах уже начали ослаблять карантинные меры со стабилизацией эпидемиологической ситуации. В ВОЗ собираются дать рекомендации из шести пунктов по условиям выхода из карантина. Главная из них — контроль над цепочками передачи вируса.

Что касается Китая, там теперь основную угрозу теперь представляют «завозные» случаи заражения, большинство которых (409) — из России.

В ВОЗ полагают, что вакцина от коронавируса может появиться не раньше чем через год.

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