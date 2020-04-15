Более двух миллионов человек по всему миру заразились коронавирусом.

Число заболевших COVID-19 в мире превысило два миллиона. Такие данные приводит в среду, 15 апреля, университет Джонса Хопкинса. Умерли 128 тысяч заболевших.

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Наибольшее количество заболевших зафиксировано в США (около 610 тысяч), так же, как и наиболее высокий уровень смертности (26 069 человек).

На втором месте — Испания, где выявлены около 178 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом показатели суточной смертности в стране постепенно снижаются. По данным местных властей на 15 апреля, за последние сутки в Испании умерли 523 человека. Общее количество погибших составило 18 579 человек.

В Италии (третье место) выявлены 162 тысячи случаев заражения и зафиксировано 21 067 смертей.

В Германии (четвертое место), где внедрили массовое тестирование населения, насчитывается 132 тысячи заразившихся на 3528 погибших.

Во Франции, где жертвами COVID-19, по данным на 14 апреля, стали 15 729 человек, была выявлена 131 тысяча случаев заражения.

В Великобритании (шестое место по уровню смертности от СOVID-19) за последние сутки в больницах скончался 761 человек с коронавирусной инфекцией. Таким образом общее число жертв пандемии в стране составило 12 868. За сутки коронавирус подтвердили у еще 4605 человек — всего у 98 476 человек.

Данные, которые ежедневно публикует министерство здравоохранения Великобритании, включают только цифры смертности в больницах, но не в домах престарелых. Таким образом, официальная статистика пока остается заниженной.

В России, по данным на 15 апреля число заболевших превысило 24 тысячи человек. 198 из них скончались.

Накануне в ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире пока не достигла пика.

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